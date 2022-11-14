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Morre idosa arremessada em acidente em Bairro de Fátima, na Serra

Acidente ocorreu após o motorista perder controle da direção do carro e atingir um poste. Além da mulher de 75 anos, estavam no veículo as duas filhas dela e o genro, que estava ao volante
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 nov 2022 às 11:52

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 11:52

Uma idosa de 75 anos que foi arremessada do carro em um acidente no Bairro de Fátima, na Serra, no último dia 6, morreu na última sexta-feira (11). O acidente aconteceu após o motorista perder o controle da direção do veículo e atingir um poste. No automóvel, estavam mais três pessoas: as duas filhas da mulher e o genro dela, que estava ao volante.
Após o acidente no dia 6 de novembro, um domingo, os quatro feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. De acordo com uma familiar ouvida por A Gazeta, que não quis ter o nome divulgado, a morte foi confirmada na noite de sexta-feira (11) e a idosa foi enterrada no domingo, em um cemitério em Vitória.
Uma das filhas da idosa passou por uma cirurgia e teve alta na noite de domingo (13). Por ter sido liberada à noite, ela não participou do velório da mãe.
A outra filha da idosa, que também estava no carro e é casada com o motorista, segue internada. Segundo a parente ouvida pela reportagem, ela aguarda por uma cirurgia e "requer cuidados".
O motorista do carro sofreu escoriações e quebrou uma das mãos em decorrência do acidente. Segundo a familiar, ele está fisicamente bem, mas emocionalmente abalado. Ela detalhou ainda que o cachorro da família, que estava dentro do veículo, morreu no momento do acidente.
Na ocasião, a Polícia Militar informou que o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi multado. A familiar afirmou à reportagem que, apesar da recusa, o motorista não havia ingerido bebida alcoólica.
Mulher é arremessada do carro após acidente em Vitória
Mulher é arremessada do carro após acidente em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
No dia do acidente, o Corpo de Bombeiros detalhou que a equipe foi acionada para ocorrência de colisão e constatou no local que havia um veículo destruído na calçada. Quando os militares chegaram ao local, as três mulheres e o homem estavam fora do carro. O estado de saúde, no entanto, não foi detalhado.
As polícias Militar e Civil, além da Secretaria de Estado da Saúde, foram novamente procuradas para informar sobre a ocorrência e o estado de saúde das vítimas. Este texto será atualizado assim que houver retorno.

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