Morre idosa arremessada em acidente em Bairro de Fátima, na Serra

Uma idosa de 75 anos que foi arremessada do carro em um acidente no Bairro de Fátima, na Serra, no último dia 6 , morreu na última sexta-feira (11). O acidente aconteceu após o motorista perder o controle da direção do veículo e atingir um poste. No automóvel, estavam mais três pessoas: as duas filhas da mulher e o genro dela, que estava ao volante.

Após o acidente no dia 6 de novembro, um domingo, os quatro feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. De acordo com uma familiar ouvida por A Gazeta, que não quis ter o nome divulgado, a morte foi confirmada na noite de sexta-feira (11) e a idosa foi enterrada no domingo, em um cemitério em Vitória.

Uma das filhas da idosa passou por uma cirurgia e teve alta na noite de domingo (13). Por ter sido liberada à noite, ela não participou do velório da mãe.

A outra filha da idosa, que também estava no carro e é casada com o motorista, segue internada. Segundo a parente ouvida pela reportagem, ela aguarda por uma cirurgia e "requer cuidados".

O motorista do carro sofreu escoriações e quebrou uma das mãos em decorrência do acidente. Segundo a familiar, ele está fisicamente bem, mas emocionalmente abalado. Ela detalhou ainda que o cachorro da família, que estava dentro do veículo, morreu no momento do acidente.

Na ocasião, a Polícia Militar informou que o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi multado. A familiar afirmou à reportagem que, apesar da recusa, o motorista não havia ingerido bebida alcoólica.

Mulher é arremessada do carro após acidente em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

No dia do acidente, o Corpo de Bombeiros detalhou que a equipe foi acionada para ocorrência de colisão e constatou no local que havia um veículo destruído na calçada. Quando os militares chegaram ao local, as três mulheres e o homem estavam fora do carro. O estado de saúde, no entanto, não foi detalhado.