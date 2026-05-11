6 signos mais encrenqueiros do zodíaco

Alguns signos do zodíaco simplesmente não conseguem fugir de uma boa discussão. Seja por impulsividade, sinceridade excessiva ou personalidade forte, existem aqueles que acabam entrando em conflitos com mais facilidade — muitas vezes sem nem perceber. Isso não significa que sejam pessoas ruins, mas que possuem características intensas e difíceis de ignorar.
A seguir, confira quais signos costumam ter fama de mais encrenqueiros no zodíaco!
1. Áries
Impulsivo e explosivo, Áries dificilmente leva desaforo para casa. Quando sente que foi provocado, reage na hora e pode acabar criando discussões sem pensar muito nas consequências. Além disso, o ariano costuma defender suas opiniões com muita intensidade e não gosta de perder.
2. Escorpião
Os escorpianos podem até parecer calmos à primeira vista, mas guardam emoções profundas e dificilmente esquecem algo que os machucou. Quando se sentem traídos ou desrespeitados, tendem a agir de forma intensa e estratégica, o que pode gerar grandes conflitos.
3. Leão
Os leoninos gostam de reconhecimento e dificilmente aceitam ser ignorados ou diminuídos. Quando sentem que seu orgulho foi ferido, podem reagir de maneira dramática e entrar em confronto para defender sua posição. Além disso, têm personalidade forte e gostam de liderança.
4. Gêmeos
Os geminianos adoram argumentar e raramente ficam quietos diante de uma situação que desperte sua curiosidade ou irritação. Como mudam de opinião rapidamente e falam o que pensam sem muitos filtros, podem acabar entrando em pequenas confusões no cotidiano.
5. Sagitário
Sagitário é conhecido pela sinceridade extrema. O problema é que, muitas vezes, fala sem pensar e acaba magoando as pessoas ao redor. Como também detesta sentir-se preso ou controlado, pode se envolver em discussões quando sente que estão tentando limitar sua liberdade .
6. Touro
Apesar de normalmente ser paciente, Touro pode se tornar bastante difícil quando perde a calma. O signo é extremamente teimoso e dificilmente muda de ideia durante uma discussão. Quando provocado ao limite, tende a explodir de maneira intensa.