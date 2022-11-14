Apontado como segurança do tráfico do Ibes é preso com arma em Vila Velha

Apontado pela polícia como segurança do tráfico de drogas do Ibes é preso com arma e munição em Vila Velha, ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem de 35 anos foi preso com arma e munição na noite deste domingo (13) no Ibes, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, o detido é segurança do tráfico de drogas na região.

Segundo o soldado Goulart, da Polícia Militar, o suspeito já é conhecido pela polícia e já foi preso outras vezes. "Ele tem diversas passagens por tráfico de drogas, porte de armas e responde também por homicídio. Ele é suspeito por homicídios relacionados a essa guerra", disse.

O policial militar contou à reportagem que antes de ser detido o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado. "Conseguimos visualizar o rapaz no terceiro andar de uma casa abandonada e ele estava em posse de uma arma nas mãos. Demos ordem para ele largar o armamento, mas ele não obedeceu e correu para dentro da residência. Conseguimos abordá-lo, mas durante a fuga ele arremessou o armamento no telhado da residência vizinha, mas conseguimos recuperar a arma", disse o soldado Goulart.

A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações à Polícia Civil e, assim que houver retorno da corporação, este texto será atualizado.

Insegurança

A prisão do suspeito aconteceu em um momento que o bairro e as adjacências sofrem com a violência. Um vídeo que circula nas redes sociais e que foi enviado à reportagem por pessoas da região conhecida como Favelinha do Ibes mostra homens armados andando de moto dando vários tiros . Segundo os moradores, o vídeo teria sido feito na manhã de sábado (12).

No vídeo é possível ver pelo menos quatro homens armados dando diversos disparos. Eles estavam em duas motos ostentando armas, circulando pelo bairro.

A Gazeta acompanhou diversos casos de violência que vem acontecendo na região conhecida como Favelinha do Ibes, Vila Velha. acompanhou diversos casos de violência que vem acontecendo na região conhecida como Favelinha do Ibes, Vila Velha. No final de setembro, dois jovens foram mortos no local com mais de 30 tiros . Em outubro, mais duas mortes em ataques diferentes. Moradores contaram mais de 40 tiros no dia 26.

Policiamento

Sobre o vídeo divulgado no sábado (12), a Polícia Civil informou que não há registro de ocorrência com essas características no Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Sobre o policiamento na região do Ibes, a Polícia Militar disse que atua fortemente em toda a região, com patrulhamento preventivo 24h por dia, além de desenvolver ações diárias de saturação, abordagens e cercos táticos.

Já a Polícia Civil disse que o serviço de inteligência monitora as atividades criminosas em todos os ambientes, e é um trabalho realizado de modo sigiloso.