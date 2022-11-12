Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assista ao vídeo

Criminosos armados dão vários tiros e assustam moradores no Ibes

No vídeo, é possível ver pelo menos quatro homens. O local dos disparos é próximo da rua onde um jovem de 23 anos foi baleado na última sexta-feira (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2022 às 20:43

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 20:43

Um vídeo que circula nas redes sociais e foi enviado à TV Gazeta por moradores da região conhecida como Favelinha do Ibes, em Vila Velha, mostra homens armados fazendo vários disparos enquanto passam pelo local pé ou em moto. Segundo moradores do bairro, que não quiseram se identificar, o vídeo teria sido feito na manhã deste sábado (12).
Na gravação, é possível ver pelo menos quatro suspeitos. De acordo com a Polícia Militar, não há registro de mortos ou feridos nesse tiroteio de sábado (12), mas o local é perto de onde um homem de 23 anos foi baleado na sexta-feira (11).
Bandidos no Ibes andam pelas ruas do bairro atirando e assustando moradores
Bandidos no Ibes andam pelas ruas do bairro atirando e assustando moradores Crédito: Leitor de AG/Reprodução
Em nota, a PM disse que somente com essas informações não é possível saber quando ocorreu o fato e se houve acionamento para o caso específico.
A instituição também informou que atua na região com patrulhamento preventivo 24h por dia, além de desenvolver ações diárias de saturação, abordagens e cercos táticos. Destacou ainda que indivíduos motivados à prática criminal se aproveitam de oportunidades para agir.

Veja Também

Jovem de 23 anos é assassinado a tiros no meio da rua na Serra

Quando questionada sobre o tiroteio deste sábado (12), a Polícia Civil informou, em nota, que não há registro de ocorrência com essas características no Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). 
Nos últimos meses, a Favelinha tem sido palco de diversos casos de violência. No final de setembro de 2022, dois jovens foram mortos no local com mais de 30 tiros. Em outubro, mais duas mortes ocorreram em ataques diferentes.
* Com informações da TV Gazeta e g1 ES

LEIA MAIS 

MPES pede Arnaldinho para liberar vias ocupadas por manifestantes na Prainha

Menina de 9 anos morre de meningite bacteriana em Rio Bananal

Carro capota, cai de barranco e motorista sobrevive ao acidente em Aracruz

Lula viajará ao Egito no avião do empresário José Seripieri Junior

Discotecagem do vinil homenageia Golias, o rei dos discos de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Polícia Civil Vila Velha Tiros Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados