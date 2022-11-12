Criminosos armados dão vários tiros e assustam moradores no Ibes

Um vídeo que circula nas redes sociais e foi enviado à TV Gazeta por moradores da região conhecida como Favelinha do Ibes, em Vila Velha, mostra homens armados fazendo vários disparos enquanto passam pelo local pé ou em moto. Segundo moradores do bairro, que não quiseram se identificar, o vídeo teria sido feito na manhã deste sábado (12).

Na gravação, é possível ver pelo menos quatro suspeitos. De acordo com a Polícia Militar , não há registro de mortos ou feridos nesse tiroteio de sábado (12), mas o local é perto de onde um homem de 23 anos foi baleado na sexta-feira (11).

Bandidos no Ibes andam pelas ruas do bairro atirando e assustando moradores Crédito: Leitor de AG/Reprodução

Em nota, a PM disse que somente com essas informações não é possível saber quando ocorreu o fato e se houve acionamento para o caso específico.

A instituição também informou que atua na região com patrulhamento preventivo 24h por dia, além de desenvolver ações diárias de saturação, abordagens e cercos táticos. Destacou ainda que indivíduos motivados à prática criminal se aproveitam de oportunidades para agir.

Quando questionada sobre o tiroteio deste sábado (12), a Polícia Civil informou, em nota, que não há registro de ocorrência com essas características no Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Nos últimos meses, a Favelinha tem sido palco de diversos casos de violência. No final de setembro de 2022, dois jovens foram mortos no local com mais de 30 tiros. Em outubro, mais duas mortes ocorreram em ataques diferentes.