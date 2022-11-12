Jovem de 23 anos é assassinado a tiros no meio da rua na Serra

Luiz Carlos pode ter sido vítima de homicídio devido à rivalidades do tráfico, aponta a polícia Crédito: Redes sociais/Reprodução

Luiz Carlos da Silva Junior, conhecido como carioca, foi assassinado com vários tiros no peito e na cabeça, na noite de sexta-feira (11). O jovem de 23 anos morreu no meio da rua de Divinópolis na Serra, Grande Vitória. Segundo a polícia, o rapaz tinha envolvimento com o tráfico de drogas e a morte dele teria ligação com a rivalidade com outros traficantes.

Testemunhas contaram que o crime aconteceu por volta das 21h. O suspeito armado chegou andando pelo bairro e abordou o rapaz. A vítima tentou fugir, mas acabou baleada. Durante os disparos, a cerca de uma casa foi atingida. O assassino fugiu logo após cometer o homicídio e ainda não foi encontrado pelas autoridades.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.

Luiz Carlos da Silva Junior, conhecido como carioca, tentou fugir, mas acabou assassinado Crédito: Redes sociais/Reprodução

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.