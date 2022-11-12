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Violência

Jovem de 23 anos é assassinado a tiros no meio da rua na Serra

Luiz Carlos da Silva Junior, conhecido como carioca, tentou fugir, mas foi atingido com vários disparos no peito e na cabeça, segundo a polícia
Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

12 nov 2022 às 16:13

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 16:13

Luiz Carlos da Silva Junior, conhecido como carioca, tentou fugir, mas acabou assassinado
Luiz Carlos pode ter sido vítima de homicídio devido à rivalidades do tráfico, aponta a polícia Crédito: Redes sociais/Reprodução
Luiz Carlos da Silva Junior, conhecido como carioca, foi assassinado com vários tiros no peito e na cabeça, na noite de sexta-feira (11). O jovem de 23 anos morreu no meio da rua de Divinópolis na Serra, Grande Vitória. Segundo a polícia, o rapaz tinha envolvimento com o tráfico de drogas e a morte dele teria ligação com a rivalidade com outros traficantes.
Testemunhas contaram que o crime aconteceu por volta das 21h. O suspeito armado chegou andando pelo bairro e abordou o rapaz. A vítima tentou fugir, mas acabou baleada. Durante os disparos, a cerca de uma casa foi atingida. O assassino fugiu logo após cometer o homicídio e ainda não foi encontrado pelas autoridades.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.
Luiz Carlos da Silva Junior, conhecido como carioca, tentou fugir, mas acabou assassinado
Luiz Carlos da Silva Junior, conhecido como carioca, tentou fugir, mas acabou assassinado Crédito: Redes sociais/Reprodução
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Com informações do g1 ES

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