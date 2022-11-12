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Explosivo desarmado

Granada é encontrada e detonada durante patrulhamento na Serra

A Guarda Municipal da Serra encontrou uma granada deixada por suspeitos que fugiram do local. O Esquadrão Antibombas da PM foi acionado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2022 às 15:50

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 15:50

Durante um patrulhamento no bairro Chácara Parreiral, a Guarda Municipal da Serra encontrou uma granada, na noite de sexta-feira (11). Segundo a Guarda, o artefato foi deixado por suspeitos que fugiram do local.
Os agentes contaram que, por volta de 20h30, a equipe se deparou com aproximadamente cinco indivíduos no final da Rua Santa Rosa. Ao avistar a viatura, o grupo saiu correndo sentido a uma mata. Os agentes da Guarda saíram da viatura e houve troca de tiros, mas os suspeitos conseguiram fugir.
Durante as buscas nas proximidades, os agentes encontraram uma granada de mão. A área foi isolada e, através do Ciodes 190, foi solicitado apoio da equipe especialista em artefatos explosivos do Batalhão de Missões Especiais (BME).
Segundo a PM, o Esquadrão Antibombas da Polícia Militar prosseguiu até o local, em apoio a ocorrência registrada pela Guarda Municipal, e, adotando todas as medidas cabíveis de segurança, realizou a detonação do artefato explosivo.
A Guarda da Serra informou que nenhum agente ficou ferido. Não foi verificada a entrada em UPAs ou hospitais de indivíduos da região feridos por disparos de armas de fogo.
*Com informações da TV Gazeta e g1 ES

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