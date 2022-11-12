Granada é encontrada e detonada durante patrulhamento na Serra

Durante um patrulhamento no bairro Chácara Parreiral, a Guarda Municipal da Serra encontrou uma granada, na noite de sexta-feira (11). Segundo a Guarda, o artefato foi deixado por suspeitos que fugiram do local.

Os agentes contaram que, por volta de 20h30, a equipe se deparou com aproximadamente cinco indivíduos no final da Rua Santa Rosa. Ao avistar a viatura, o grupo saiu correndo sentido a uma mata. Os agentes da Guarda saíram da viatura e houve troca de tiros, mas os suspeitos conseguiram fugir.

Durante as buscas nas proximidades, os agentes encontraram uma granada de mão. A área foi isolada e, através do Ciodes 190, foi solicitado apoio da equipe especialista em artefatos explosivos do Batalhão de Missões Especiais (BME).

Segundo a PM, o Esquadrão Antibombas da Polícia Militar prosseguiu até o local, em apoio a ocorrência registrada pela Guarda Municipal, e, adotando todas as medidas cabíveis de segurança, realizou a detonação do artefato explosivo.

A Guarda da Serra informou que nenhum agente ficou ferido. Não foi verificada a entrada em UPAs ou hospitais de indivíduos da região feridos por disparos de armas de fogo.