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Em Vitória

Homem é baleado após atropelar PM durante perseguição na Serafim Derenzi

Caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (11); suspeito, que começou a ser monitorado pelas equipes na altura do bairro Resistência, foi socorrido para um hospital
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

11 nov 2022 às 18:03

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 18:03

Um homem de 20 anos foi baleado após atropelar um policial militar durante uma perseguição que terminou na Rodovia Serafim Derenzi, na divisa entre os bairros São Cristóvão e Joana D'arc, em Vitória, nesta sexta-feira (11). 
Segundo a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, a ação criminosa começou no bairro Rio Marinho, quando o suspeito assaltou um motorista de aplicativo. O profissional conseguiu que o celular não fosse levado e, após o roubo, acionou a polícia, afirmando que o homem teria se evadido do local com o carro dele.
Segundo a Polícia Militar, os agentes foram informados pela equipe de videomonitoramento de Vitória que um veículo com restrição de furto e roubo havia passado pelo Cerco Inteligente na Rodovia Serafim Derenzi, na altura de Resistência. Poucos minutos depois, houve a criação de um bloqueio para impedir a fuga do suspeito. 
"Avistamos o veículo vindo na nossa direção. Fizemos o bloqueio junto com a outra viatura que estava acompanhando esse veículo. Quando ele ficou encurralado, subiu na calçada para fugir. Nesse momento, o meu parceiro, que tinha acabado de desembarcar, foi atropelado. Ele efetuou os disparos para cessar a injusta agressão e conseguiu se jogar para o lado para não se machucar. O veículo continuou andando por mais uns 100 metros, mas, por estar baleado, o elemento acabou parando o carro", explicou o Cabo Roepke à TV Gazeta. 
Homem é baleado após atropelar PM durante perseguição na Serafim Derenzi
O homem foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital, e depois levado para o DPJ de Vitória. Já o policial teve apenas ferimentos leves e não corre perigo.

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