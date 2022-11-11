Homem é baleado após atropelar PM durante perseguição na Serafim Derenzi

Segundo a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta , a ação criminosa começou no bairro Rio Marinho, quando o suspeito assaltou um motorista de aplicativo. O profissional conseguiu que o celular não fosse levado e, após o roubo, acionou a polícia, afirmando que o homem teria se evadido do local com o carro dele.

"Avistamos o veículo vindo na nossa direção. Fizemos o bloqueio junto com a outra viatura que estava acompanhando esse veículo. Quando ele ficou encurralado, subiu na calçada para fugir. Nesse momento, o meu parceiro, que tinha acabado de desembarcar, foi atropelado. Ele efetuou os disparos para cessar a injusta agressão e conseguiu se jogar para o lado para não se machucar. O veículo continuou andando por mais uns 100 metros, mas, por estar baleado, o elemento acabou parando o carro", explicou o Cabo Roepke à TV Gazeta.