Lula viajará ao Egito no avião do empresário José Seripieri Junior

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará ao Egito, na próxima segunda-feira (14), a bordo de um avião do empresário José Seripieri Junior, fundador da Qualicorp e dono da Qsaúde.

A aeronave do modelo Gulfstream tem capacidade para transportar 12 pessoas e autonomia para voar direto ao país africano, que atualmente sedia a COP27.

Lula e Seripieri são amigos há cerca de dez anos. Durante a campanha eleitoral deste ano, o empresário foi um dos primeiros com quem o petista concordou em se reunir para tratar de suas propostas de governo.

Lula, presidente eleito, em coletiva após reunião com Alexandre de Moraes em 9 de novembro de 2022 Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

O dono da Qsaúde promoveu jantares reservados em sua casa, reunindo nomes do empresariado como Cláudio Ermírio de Moraes, do grupo Votorantim, e o banqueiro Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco.

Na época, protagonistas do mercado apresentavam grande resistência ao nome do ex-presidente e até mesmo em participar de encontros com ele.