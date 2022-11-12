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COP27

Lula viajará ao Egito no avião do empresário José Seripieri Junior

A aeronave do modelo Gulfstream tem capacidade para transportar 12 pessoas e autonomia para voar direto ao país africano, que atualmente sedia a COP27

Publicado em 

12 nov 2022 às 16:54

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 16:54

MÔNICA BERGAMO
SÃO PAULO - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará ao Egito, na próxima segunda-feira (14), a bordo de um avião do empresário José Seripieri Junior, fundador da Qualicorp e dono da Qsaúde.
A aeronave do modelo Gulfstream tem capacidade para transportar 12 pessoas e autonomia para voar direto ao país africano, que atualmente sedia a COP27.
Lula e Seripieri são amigos há cerca de dez anos. Durante a campanha eleitoral deste ano, o empresário foi um dos primeiros com quem o petista concordou em se reunir para tratar de suas propostas de governo.
Lula, presidente eleito, em coletiva após reunião com Alexandre de Moraes em 9 de novembro de 2022
Lula, presidente eleito, em coletiva após reunião com Alexandre de Moraes em 9 de novembro de 2022 Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
O dono da Qsaúde promoveu jantares reservados em sua casa, reunindo nomes do empresariado como Cláudio Ermírio de Moraes, do grupo Votorantim, e o banqueiro Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco.
Na época, protagonistas do mercado apresentavam grande resistência ao nome do ex-presidente e até mesmo em participar de encontros com ele.
Em 2019, Seripieri vendeu metade de suas ações da Qualicorp e, posteriormente, deixou os cargos executivos que ocupava.

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