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Alimentação

Apresentadora Bela Gil é nomeada para equipe de transição de Lula

Também chef de cozinha, ela vai integrar o núcleo técnico do governo de transição de Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 nov 2022 às 14:57

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 14:57

MATHEUS TEIXEIRA
BRASÍLIA - A apresentadora de TV e chef de cozinha Bela Gil foi nomeada para integrar o núcleo técnico do governo de transição de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Ela é filha do cantor e compositor Gilberto Gil e ficou conhecida por militar em favor de uma alimentação saudável. Bela Gil comanda o programa Bela Cozinha, na GNT. A nomeação para o grupo foi assinada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin .
Bela Gil
Bela Gil é chef de cozinha e apresentadora de televisão Crédito: Reprodução @belagil
Bela Gil integrará a mesma equipe que a senadora e candidata a presidente deste ano Simone Tebet (MDB).
Bela Gil apoiou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde o início da campanha.
Em fevereiro, o petista e a sua noiva, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, participaram de um almoço organizado pela apresentadora. O encontro reuniu especialistas e representantes de movimentos sociais para falar sobre alimentação e a fome do país.
Na ocasião, Bela recebeu os convidados em seu restaurante Camélia Òdòdó, na Vila Madalena, em São Paulo. Entre os presentes estavam o economista Walter Belik, um dos criadores do Fome Zero, o conselheiro da ONG Gastromotiva Georges Schnyder e o diretor nacional do MST (Movimento Sem Terra), João Paulo Rodrigues.
Na época, Lula afirmou em suas redes sociais que melhorou seu discurso sobre alimentação. "Não falo só do pessoal voltar a comer churrasco, mas também do pessoal vegetariano, que não come carne, poder comer uma boa salada orgânica", escreveu o petista.

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