Drauzio Varella e médicos da USP vão assessorar Lula na transição

O médico Drauzio Varella vai assessora na transição do governo Lula Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

A equipe de transição na área da saúde vai ter a colaboração de alguns dos mais renomados médicos do país. Entre eles, o médico Drauzio Varella, oncologista, cientista e escritor brasileiro.

A equipe será organizada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, que é médico de Lula (PT), e será integrada por professores titulares da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) em diversas áreas.

Fazem parte da equipe, além de Kalil, que é professor titular de cardiologia da Faculdade de Medicina, os seguintes médicos:

1. Miguel Srougi - ex-profressor titular de urologia da Faculdade de Medicina da USP e da Escola Paulista de Medicina

2. Fábio Jatene - professor titular de cirurgia cardiovascular da Faculdade de Medicina da USP

3. Giovanni Guido Cerri - Professor titular de radiologia

4. Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho - professor titular de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP

5. Claudio Lottenberg - Presidente do conselho do Hospital Israelita Albert Einstein

6. José Medina - Professor titular de nefrologia da Unifesp

7. Drauzio Varella - Oncologista