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Área da saúde

Drauzio Varella e médicos da USP vão assessorar Lula na transição

A equipe de saúde será organizada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, que é médico de Lula e professor titular de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2022 às 14:26

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 14:26

O médico Drauzio Varella faz parte da transição do governo Lula
O médico Drauzio Varella vai assessora na transição do governo Lula Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
A equipe de transição na área da saúde vai ter a colaboração de alguns dos mais renomados médicos do país. Entre eles, o médico Drauzio Varella, oncologista, cientista e escritor brasileiro.
A equipe será organizada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, que é médico de Lula (PT), e será integrada por professores titulares da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) em diversas áreas.

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Fazem parte da equipe, além de Kalil, que é professor titular de cardiologia da Faculdade de Medicina, os seguintes médicos:
1. Miguel Srougi - ex-profressor titular de urologia da Faculdade de Medicina da USP e da Escola Paulista de Medicina
2. Fábio Jatene - professor titular de cirurgia cardiovascular da Faculdade de Medicina da USP
3. Giovanni Guido Cerri - Professor titular de radiologia
4. Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho - professor titular de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP
5. Claudio Lottenberg - Presidente do conselho do Hospital Israelita Albert Einstein
6. José Medina - Professor titular de nefrologia da Unifesp
7. Drauzio Varella - Oncologista
8. Linamara Rizzo Battistella - Professora titular de fisiatria da Faculdade de Medicina da USP

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