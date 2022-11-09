Lula diz que é preciso conversar com centrão e que não vai interferir em eleição do Congresso

Marcelo Rocha e Constança Rezende

O petista disse ainda que não pretende interferir nas votações que definirão os próximos chefes da Câmara e do Senado.

"Eu não enxergo dentro da Câmara e do Senado essa coisa do centrão . Eu enxergo deputados que foram eleitos e que, portanto, vamos ter que conversar com eles para garantir as coisas que serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro", disse Lula, após se reunir com o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes

Presidente Lula durante coletiva nesta quarta-feira (9) Crédito: Fotoarena/Folhapress

Em outro gesto a partidos historicamente distantes do PT, Lula disse que "não há tempo para vingança", para "raiva" ou para "ódio". "O tempo é de governar."