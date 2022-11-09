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Transição

Lula diz que é preciso conversar com centrão e que não vai interferir em eleição do Congresso

Petista afirma que é tempo para governar, e não de vingança, raiva ou ódio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 nov 2022 às 19:50

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 19:50

Marcelo Rocha e Constança Rezende
BRASÍLIA, DF - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (9), que o novo governo precisa "aprender a conversar" com o centrão — grupo de partidos que hoje controla o Congresso Nacional e que, em grande parte, se aliou a Jair Bolsonaro (PL).
O petista disse ainda que não pretende interferir nas votações que definirão os próximos chefes da Câmara e do Senado.
"Eu não enxergo dentro da Câmara e do Senado essa coisa do centrão. Eu enxergo deputados que foram eleitos e que, portanto, vamos ter que conversar com eles para garantir as coisas que serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro", disse Lula, após se reunir com o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes.
Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, durante coletiva nesta quarta (9)
Presidente Lula durante coletiva nesta quarta-feira (9) Crédito: Fotoarena/Folhapress
Em outro gesto a partidos historicamente distantes do PT, Lula disse que "não há tempo para vingança", para "raiva" ou para "ódio". "O tempo é de governar."
"O centrão é uma composição de vários partidos políticos que o PT tem que aprender a conversar, que o [Geraldo] Alckmin tem que aprender a conversar e que eu tenho que aprender a conversar e tentar convencer da nossa proposta", disse.

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