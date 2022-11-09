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Transição

Lula se reúne com Lira em Brasília e petistas falam em "abertura de diálogo"

O petista passou cerca de duas horas na residência oficial de Lira numa conversa que foi classificada como "abertura de diálogo" com o presidente da Câmara, que pretende manter-se no cargo e controla a pauta de votações na Casa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 nov 2022 às 16:45

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 16:45

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira recebeu o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. recebe o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se na manhã desta quarta-feira (9), com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O petista passou cerca de duas horas na residência oficial de Lira numa conversa que foi classificada como "abertura de diálogo" com o presidente da Câmara, que pretende manter-se no cargo e controla a pauta de votações na Casa.
O deputado federal José Guimarães (PT-CE) afirmou que o encontro teve um tom "muito bom, amistoso". Deputados do PT participaram do primeiro encontro entre Lula e Lira, após as eleições. "Ótima reunião. Foi uma reunião protocolar", disse Guimarães na saída do encontro. "Abertura de diálogo na busca de entendimento com o País e votação das matérias."
Segundo Guimarães, haverá uma reunião nesta quinta-feira (10) com outros parlamentares. "Acho que a coisa está andando bem."

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Além de Lula, reuniram-se com Lira, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o coordenador técnico da equipe de transição e ex-ministro Aloizio Mercadante, e os deputados Odair Cunha e Reginaldo Lopes, ambos do PT em Minas.
Lula chegou à residência oficial de Lira por volta das 10h15. Ficou no local durante 1h40. De lá, foi até a casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Durante a tarde, o presidente eleito tem encontros agendados com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.
Lula e o PT têm discutido meios de bancar o Auxílio Brasil - que voltará a ser chamado de Bolsa Família - de R$ 600 a partir de janeiro e outras despesas de interesse do novo governo. A PEC incorporaria o chamado "waiver" (licença para gastar), que tem batido nos R$ 160 bilhões, podendo chegar a R$ 200 bilhões, como defendem alguns integrantes da cúpula petista.
Na semana passada, o Centrão havia sinalizado que apoia a medida, mas exigirá condições como a manutenção do orçamento secreto e o apoio ao projeto de reeleição de Lira no comando da Câmara. Lira e Pacheco querem se reeleger para o comando das Casas Legislativas no ano que vem.

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