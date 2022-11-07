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Eleições 2022

General Heleno diz que 'infelizmente' Lula não está doente

Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional fez declaração a apoiadores de Jair Bolsonaro na saída do palácio da Alvorada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 nov 2022 às 08:11

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 08:11

General Augusto Heleno
General Heleno diz que 'infelizmente' Lula não está doente Crédito: Marcos Corrêa/PR
O ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno, afirmou neste domingo (6) a apoiadores que "infelizmente" Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente eleito, não está doente. Ele se referiu ainda ao petista como "cachaceiro".
"Esse negócio do Lula estar doente, não está, infelizmente", afirmou ele, dizendo que havia acabado de receber um "desmentido".
A declaração foi dada na saída do Palácio do Alvorada a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que mencionaram o boato que circula entre bolsonaristas sobre Lula estar doente.
"Vamos torcer para que tenhamos um futuro melhor", disse ele ainda. "Na mão do cachaceiro, não vai."
Após as eleições, Lula foi para Porto Seguro, no sul da Bahia, onde descansou após a vitória sobre Bolsonaro, e retornou a São Paulo neste sábado (5).

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