Presidente do PL evita reconhecer derrota de Bolsonaro e diz esperar relatório da Defesa

Marianna Holanda e João Gabriel

BRASÍLIA, DF - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, evitou reconhecer o resultado da eleição que alçou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto pela terceira vez.

"Vamos ter que esperar o relatório amanhã. Temos diversos questionamentos que fizemos ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) , vamos esperar essas respostas", disse.

Valdemar Costa Neto, presidente do PL Crédito: Reprodução

A Defesa anunciou que encaminhará para a Corte, nesta quarta-feira (9), o relatório do trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação, realizado pelos militares.

Valdemar disse ainda que os militares "vão trazer alguma coisa". "Não tenho dúvida disso, porque senão já tinham apresentado (antes), liquidado o assunto."

O dirigente partidário foi questionado por jornalistas se, ao não reconhecer a eleição de Lula, não poderia colocar em xeque também a vitória dos mais de 100 parlamentares do PL.

Valdemar tergiversou. Primeiro, disse que "lógico que valeu" a eleição que consagrou seu partido como a maior bancada do Congresso. Em seguida, reconheceu que "pode ser que" a eleição de sua bancada fique ameaçada, a depender do relatório.

Um dos instrumentos para isso foi o trabalho de fiscalização do processo de votação empreendido pelos militares, a partir da presença da Defesa na Comissão de Transparência Eleitoral do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Inicialmente, a Defesa havia informado ao TSE que enviaria o relatório da fiscalização após o término da última etapa do procedimento, em meados de janeiro ou início de fevereiro. Nesta segunda, no entanto, a pasta informou que antecipará a entrega do documento, sem explicar o motivo da mudança nos planos.

Desde a confirmação da eleição de Lula, Bolsonaro tem sido recluso, tido poucas agendas e conversado com poucas pessoas.

"A gente sente no coração (uma derrota dessas)", afirmou Valdemar, sobre a postura de Bolsonaro.

Ele disse ainda que demorou alguns dias para ficar mais abatido, mas que o baque finalmente chegou.

"Antes de ontem comecei a sentir, me abateu, porque você perder uma eleição dessa, num embate desse, é uma tristeza. Então acho que é por isso que o Bolsonaro tem se manifestado menos", completou.

Diante da frustração, Bolsonaro se isolou completamente. Não quis a companhia de ministros ou integrantes da campanha. Na noite de domingo, esteve com Braga Netto (PL), general da reserva e seu vice na chapa.

Ministros foram para suas casas e uma parte dos integrantes do comitê bolsonarista acompanhou a apuração na produtora da campanha, no Lago Sul — região nobre da capital federal.

Após a proclamação do resultado, o chefe do Executivo não atendeu a ligações de ministros e aliados. Ele falou brevemente com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, segundo o próprio magistrado contou no domingo a jornalistas.

Ao menos dois ministros chegaram a ir para o Alvorada, mas foram barrados na entrada. Recluso, Bolsonaro foi dormir, e as luzes da residência oficial foram apagadas por volta de 22h.

Um interlocutor que conversou com Bolsonaro diz que ele estava esperando "esfriar a cabeça", ainda muito decepcionado com a derrota.