Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro terá cargo de presidente de honra do PL
Acomodado no partido

Bolsonaro terá cargo de presidente de honra do PL

O partido deve se posicionar na semana que vem de forma contundente como oposição ao governo do presidente eleito Lula
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 nov 2022 às 14:50

Publicado em 06 de Novembro de 2022 às 14:50

Presidente Jair Bolsonaro em Nova York
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos / PR
Depois de deixar o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro vai assumir, em janeiro próximo, o cargo de presidente de honra do PL. O partido vai se posicionar na semana que vem de forma contundente como oposição ao governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O cargo no PL já existe e foi criado pelo presidente da legenda, ex-deputado Valdemar Costa Neto, para José Alencar, que foi vice-presidente nos primeiros mandatos de Lula, após ele deixar o governo.
Quando deixar a Presidência da República, Bolsonaro terá direito a cerca de R$ 40 mil com aposentadorias do Exército e da Câmara. O salário do PL está sendo discutido ainda e será somado a esse valor. Também não foi definida a origem do recurso - se será do Fundo Partidário ou de doações para a sigla.

Legado

O partido quer manter Bolsonaro ativo em Brasília para preservar o eleitor conservador de direita e o "legado" de 58 milhões de votos conquistados no segundo turno da eleição. O presidente vai integrar uma executiva partidária com 21 membros.
No comando do PL desde 2001, Valdemar Costa Neto seguirá como presidente do partido. O anúncio sobre o futuro de Bolsonaro e da sigla deverá ser feito pelo dirigente durante uma entrevista coletiva em Brasília na próxima terça-feira.

Veja Também

Quem é o bolsonarista agarrado ao caminhão que viralizou nas redes sociais

Força de Bolsonaro no futuro depende de Lula, diz Renato Casagrande

Será a primeira entrevista do cacique do PL - que foi condenado e preso no escândalo do mensalão - em dez anos.
Diante da aproximação de líderes do Centrão de Lula, o PL decidiu anunciar oficialmente sua posição para afastar os rumores de que poderia dar uma guinada governista com a nova gestão do PT.

Casas

Com a decisão do PL de se posicionar na oposição ao governo federal, o partido pode ficar isolado no Congresso, mas ainda assim terá papel decisivo na disputa pela presidência das Casas
O partido de Bolsonaro sinalizou ao PP que aceita fazer um acordo para apoiar a recondução de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara, desde que o PP apoie o PL na presidência do Senado contra Rodrigo Pacheco (PSD-MG).
O partido de Bolsonaro conquistou a maior bancada da Câmara dos Deputados neste ano, com crescimento dos 76 deputados atuais para 99 na próxima legislatura. Em segundo lugar está a federação PT-PCdoB-PV, com 80 deputados eleitos (PT com 68, PCdoB com 6 e PV com 6).

Veja Também

Bolsonarista Nikolas Ferreira tem contas suspensas no Twitter e no Instagram

Planalto nomeia Alckmin e oficializa início da transição para o governo Lula

Estudantes ficam feridos após bolsonaristas invadirem ônibus escolar em SP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula Agências Núcleo pl - Partido Liberal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados