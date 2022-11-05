Quem é o bolsonarista agarrado ao caminhão que viralizou nas redes sociais

Reprodução de vídeo do bolsonarista agarrado em cabine de caminhão em movimento Crédito: Reprodução/Twitter

Os protestos bolsonaristas que bloquearam rodovias no país na última semana renderam piadas nas redes sociais, mas uma imagem, em específico, atingiu o status de meme.

Nela, um homem vestido com uma camiseta verde e amarela e boné surge agarrado à cabine de um caminhão em movimento em Caruaru, Pernambuco.

A cena ganhou montagens que se espalham nas redes sociais, como a que compara o ato do brasileiro com uma cena clássica do filme "Homem-Aranha 2", de 2004. Até o cartunista capixaba Genildo Ronchi entrou na brincadeira.

O homem, que ficou conhecido como patriota do caminhão ou bolsonarista do caminhão, é o comerciante Junior Cesar Peixoto, de Pernambuco.