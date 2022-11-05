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Virou meme

Quem é o bolsonarista agarrado ao caminhão que viralizou nas redes sociais

O homem, que ficou conhecido como patriota do caminhão, é o comerciante Junior Cesar Peixoto, de Pernambuco; com a repercussão, ele excluiu seus perfis nas plataformas digitais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 nov 2022 às 18:28

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 18:28

Vídeo de bolsonarista agarrado em cabine de caminhão em movimento viraliza nas redes sociais
Reprodução de vídeo do bolsonarista agarrado em cabine de caminhão em movimento Crédito: Reprodução/Twitter
Os protestos bolsonaristas que bloquearam rodovias no país na última semana renderam piadas nas redes sociais, mas uma imagem, em específico, atingiu o status de meme.
Nela, um homem vestido com uma camiseta verde e amarela e boné surge agarrado à cabine de um caminhão em movimento em Caruaru,  Pernambuco.
A cena ganhou montagens que se espalham nas redes sociais, como a que compara o ato do brasileiro com uma cena clássica do filme "Homem-Aranha 2", de 2004. Até o cartunista capixaba Genildo Ronchi entrou na brincadeira.

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O homem, que ficou conhecido como patriota do caminhão ou bolsonarista do caminhão, é o comerciante Junior Cesar Peixoto, de Pernambuco.
Após a repercussão do caso, ele teria excluído os perfis do Facebook e Instagram. Em conversa com o site G1, ele afirmou que não quer conversar porque já foi muito exposto.

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