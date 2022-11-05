Quem é o bolsonarista agarrado ao caminhão que viralizou nas redes sociais

Os protestos bolsonaristas que bloquearam rodovias no país na última semana renderam piadas nas redes sociais, mas uma imagem, em específico, atingiu o status de meme.
Nela, um homem vestido com uma camiseta verde e amarela e boné surge agarrado à cabine de um caminhão em movimento em Caruaru, Pernambuco.
A cena ganhou montagens que se espalham nas redes sociais, como a que compara o ato do brasileiro com uma cena clássica do filme "Homem-Aranha 2", de 2004. Até o cartunista capixaba Genildo Ronchi entrou na brincadeira.
O homem, que ficou conhecido como patriota do caminhão ou bolsonarista do caminhão, é o comerciante Junior Cesar Peixoto, de Pernambuco.
Após a repercussão do caso, ele teria excluído os perfis do Facebook e Instagram. Em conversa com o site G1, ele afirmou que não quer conversar porque já foi muito exposto.