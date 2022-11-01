"Frouxonaro" e "só isso?": veja memes do discurso de 2 minutos de Bolsonaro

Após ficar 45 horas em silêncio depois da derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das Eleições 2022, o presidente Jair Bolsonaro (PL) finalmente se pronunciou nesta terça-feira (1º). No entanto, no discurso que durou pouco mais de 2 minutos, o chefe do Executivo não mencionou o petista em nenhum momento nem admitiu a vitória do oponente.
No Palácio da Alvorada, Bolsonaro agradeceu os votos recebidos e disse haver "indignação" e "sentimento de injustiça" com as eleições. O comentário refere-se às manifestações de apoiadores do presidente, que fecham rodovias em vários pontos do país em contestação ao resultado.
No Twitter, a reação ao discurso de Bolsonaro foi imediata, muitos em crítica à brevidade e ao conteúdo do pronunciamento. Anônimos e famosos comentaram o teor do discurso, em que o presidente prometeu que cumprirá a Constituição. Rapidamente, o assunto dominou os Trending Topics, a lista de assuntos mais comentados na plataforma.
A cantora Gretchen, de 63 anos, compartilhou uma montagem em que aparece à frente dos jornalistas no Palácio da Alvorada, brincando com a demora pelo início do discurso. O youtuber Felipe Neto, um dos famosos engajados na campanha pró-Lula, também contribuiu com memes.
Os termos "Jair Frouxonaro", "lamentável", "patético" e "só isso?" foram alguns que surgiram entre os mais tuitados logo após a fala do chefe do Executivo. Veja abaixo alguns posts: