Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

"Frouxonaro" e "só isso?": veja memes do discurso de 2 minutos de Bolsonaro

No Twitter, anônimos e famosos brincaram com a brevidade do pronunciamento e a demora para aparição do presidente no Palácio da Alvorada, nesta terça-feira (1°)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2022 às 18:23

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 18:23

Cantora Gretchen foi uma das famosas que postou meme sobre primeiro pronunciamento de Jair Bolsonaro (PL) após derrota nas urnas
Cantora Gretchen foi uma das famosas que postou meme sobre primeiro pronunciamento de Jair Bolsonaro (PL) após derrota nas urnas Crédito: Montagem A Gazeta
Após ficar 45 horas em silêncio depois da derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das Eleições 2022, o presidente Jair Bolsonaro (PL) finalmente se pronunciou nesta terça-feira (1º). No entanto, no discurso que durou pouco mais de 2 minutos, o chefe do Executivo não mencionou o petista em nenhum momento nem admitiu a vitória do oponente
No Palácio da Alvorada, Bolsonaro agradeceu os votos recebidos e disse haver "indignação" e "sentimento de injustiça" com as eleições. O comentário refere-se às manifestações de apoiadores do presidente, que fecham rodovias em vários pontos do país em contestação ao resultado. 

Veja Também

Bolsonaro evita reconhecer derrota, mas diz respeitar Constituição

No Twitter, a reação ao discurso de Bolsonaro foi imediata, muitos em crítica à brevidade e ao conteúdo do pronunciamento. Anônimos e famosos comentaram o teor do discurso, em que o presidente prometeu que cumprirá a Constituição. Rapidamente, o assunto dominou os Trending Topics, a lista de assuntos mais comentados na plataforma. 
A cantora Gretchen, de 63 anos, compartilhou uma montagem em que aparece à frente dos jornalistas no Palácio da Alvorada, brincando com a demora pelo início do discurso. O youtuber Felipe Neto, um dos famosos engajados na campanha pró-Lula, também contribuiu com memes. 
Os termos "Jair Frouxonaro", "lamentável", "patético" e "só isso?" foram alguns que surgiram entre os mais tuitados logo após a fala do chefe do Executivo. Veja abaixo alguns posts:

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2022

Diretor-geral da PRF será investigado criminalmente por conduta nas eleições

Polícia vai investigar capixaba que xingou nordestinos após vitória de Lula

Bloqueio de caminhoneiros: empresários do ES pedem ação de autoridades

'Meu papel é orar por Lula', diz Silas Malafaia

Com fim do mandato, Bolsonaro perde foro privilegiado e sigilos podem cair

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Eleições 2022 Bloqueio de Rodovias
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados