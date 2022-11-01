"Frouxonaro" e "só isso?": veja memes do discurso de 2 minutos de Bolsonaro

Cantora Gretchen foi uma das famosas que postou meme sobre primeiro pronunciamento de Jair Bolsonaro (PL) após derrota nas urnas Crédito: Montagem A Gazeta

No Twitter, a reação ao discurso de Bolsonaro foi imediata, muitos em crítica à brevidade e ao conteúdo do pronunciamento. Anônimos e famosos comentaram o teor do discurso, em que o presidente prometeu que cumprirá a Constituição. Rapidamente, o assunto dominou os Trending Topics, a lista de assuntos mais comentados na plataforma.

A cantora Gretchen, de 63 anos, compartilhou uma montagem em que aparece à frente dos jornalistas no Palácio da Alvorada, brincando com a demora pelo início do discurso. O youtuber Felipe Neto, um dos famosos engajados na campanha pró-Lula, também contribuiu com memes.

Os termos "Jair Frouxonaro", "lamentável", "patético" e "só isso?" foram alguns que surgiram entre os mais tuitados logo após a fala do chefe do Executivo. Veja abaixo alguns posts:

O discurso do Bolsonaro foi igual à Constituição dele. Só tem 4 linhas. — Felipe Neto ? (@felipeneto) November 1, 2022

O Pronunciamento do JAIR FROUXONARO prometeu entregar nada e entregou tudo que prometeu pic.twitter.com/Y4zbb9eXia — Wendiu (@Wendellxavier18) November 1, 2022

o cara esperou 40 horas pra se pronunciar e quando falou só tinha isso pic.twitter.com/g4b3mFED2I — Lusca (@lusca_68) November 1, 2022

depois de esperar 40hs pra ouvir o discurso do derrotado, agora tô assim: só isso? pic.twitter.com/05JwUWH6y7 — Pri ⭐ (@_IPrix) November 1, 2022

Este pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro é tipo aquela reunião que poderia ter sido só um WhatsApp. Fez a imprensa gastar com Uber pra falar só isso? ? — Luciéllio Guimarães (@lucielliogui) November 1, 2022