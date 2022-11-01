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Pronunciamento

Bolsonaro evita reconhecer derrota, mas diz respeitar Constituição

No primeiro discurso do presidente após a eleição, ele falou dos bloqueios nas estradas e de indignação com injustiças, mas disse que irá cumprir todos os mandamentos da Constituição. Assista o vídeo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 nov 2022 às 17:24

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 17:24

Quase 45 horas após a confirmação da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente Jair Bolsonaro (PL) finalmente se pronunciou na tarde desta terça (1º), sobre o resultado das urnas.
O chefe do Executivo não reconheceu diretamente ter sido derrotado no domingo (30), mas evitou questionar a vitória do adversário e fazer críticas frontais ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
"Sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Enquanto presidente da República, continuarei cumprindo todos os mandamentos da Constituição", afirmou, em pronunciamento no Palácio da Alvorada na tarde desta terça-feira, 1º, em indicativo de que não deve questionar o resultado das urnas.
O presidente ainda destacou que "a direita surgiu de verdade" no país e a formação de "diversas lideranças" que atuarão no Congresso a partir do próximo ano.
"A direita surgiu de verdade em nosso País. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, Pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos pelo Brasil, somos pela ordem e o progresso", afirmou, em pronunciamento no Palácio da Alvorada, rodeado por ministros do seu governo.
Bolsonaro disse ainda que o fechamento de estradas federais por seus apoiadores são "fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral". Ele ponderou, no entanto, que os métodos de manifestação devem ser outros.
"As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir", disse, em ataque à esquerda brasileira.
Estiveram presentes no Palácio da Alvorada os ministros da Economia, Casa Civil, Justiça, Trabalho, Relações Exteriores, Cidadania, Defesa, Infraestrutura, Desenvolvimento Regional, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Educação, Ciência e Tecnologia e Mulher, Família e Direitos Humanos.

Leia a íntegra do discurso de Bolsonaro

"Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nosso sonho segue mais vivo do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar mídia e as redes sociais. Enquanto Presidente da República, esse cidadão continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado."

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