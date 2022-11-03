Atos e falas em manifestações bolsonaristas viram piada na internet

Um vídeo que tem viralizado na internet é o de um ciclista bolsonarista se jogando contra um carro em movimento, que avançava em uma paralisação, para simular atropelamento. Quando o motorista para, ele começa a xingar ao lado de um policial rodoviário, que ignora o incidente.

Vídeo com manifestante agarrado em cabine de caminhão em movimento viralizou Crédito: Reprodução/Twitter

Internautas fizeram uma montagem com a imagem do ciclista se jogando contra o carro e de um juiz de futebol pedindo o VAR — árbitro assistente de vídeo. Internautas zombaram dizendo que se o jogador Neymar, apoiador de Bolsonaro , se machucar já tem um substituto.

"Vai simular bastante queda dentro da área. Atenção Tite! Olha o simulador de pênalti", escreveu um usuário no Twitter. "Neyciclista brilhando nos protestos", tuitou o humorista Rafinha Bastos.

Neyciclista brilhando no protesto. pic.twitter.com/GdzEF6voHA — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) November 1, 2022

Uma mulher que tentava explicar os protestos se confundiu com as palavras em uma entrevista e rendeu gargalhadas. "Está sendo um movimento passivo! Passivo! Não tem gangue de LGBT", disse a mulher para uma repórter, que olhava incrédula para a câmera.

"As reações dos repórteres são as melhores! Eles têm muito autocontrole, se fosse eu caía na risada", comentou uma mulher. "Tão aceitando currículo para a gangue de LGBT?", perguntou outra internauta.

"Está sendo um movimento passivo! PASSIVO! Não tem gangue de LGBT". A burrice bolsonarista é algo incrível! ? pic.twitter.com/YmSp54iWVu — Lázaro Rosa ??? (@lazarorosa25) November 1, 2022

Também tem viralizado vídeos de vários ângulos de um bolsonarista vestido de verde amarelo agarrado a cabine de um caminhão em movimento em uma rodovia, na tentativa de impedir o motorista de furar um bloqueio. "Tem hora que um ou outro inseto vem de encontro ao para-brisa e fica grudado no vidro", comentou um internauta.

Ahh não... agora narrado pelo Galvão Bueno pic.twitter.com/326NqBsPav — Lázaro Rosa ??? (@lazarorosa25) November 3, 2022

Uma mulher também teve seu vídeo viralizado nas redes ao mostrar poucos manifestantes em frente a um quartel do Exército e culpar a polícia pela dispersão do grupo. "A gente não é bandido. Olha isso, gente, é uma covardia, esses caras estão todos comprados pelo cara lá do Sadam Hussein (ditador iraquiano que já morreu(", diz a mulher, chorando sem mostrar o rosto.

"policiais comprados pelo Sadam Hussein"



Esse nível de afetação dos bolsominions pede intervenção psiquiátrica já! E eu nem tô zoandopic.twitter.com/U2Ig4Uemcn — abocadelobo ?? (@abocadelobo) November 2, 2022