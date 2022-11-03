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Protestos antidemocráticos

Atos e falas em manifestações bolsonaristas viram piada na internet

Apoiadores do presidente bloquearam rodovias em várias cidades do país e protagonizaram cenas que foram um alívio cômico em meio a protestos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2022 às 20:09

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 20:09

SÃO PAULO, SP - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições, estão virando piada e memes nas redes sociais devido a atos e falas confusas em manifestações em diferentes cidades do país
Um vídeo que tem viralizado na internet é o de um ciclista bolsonarista se jogando contra um carro em movimento, que avançava em uma paralisação, para simular atropelamento. Quando o motorista para, ele começa a xingar ao lado de um policial rodoviário,  que ignora o incidente.
Vídeo de bolsonarista agarrado em cabine de caminhão em movimento viraliza nas redes sociais
Vídeo com manifestante agarrado em cabine de caminhão em movimento viralizou Crédito: Reprodução/Twitter
Internautas fizeram uma montagem com a imagem do ciclista se jogando contra o carro e de um juiz de futebol pedindo o VAR —  árbitro assistente de vídeo. Internautas zombaram dizendo que se o jogador Neymar, apoiador de Bolsonaro, se machucar já tem um substituto.
"Vai simular bastante queda dentro da área. Atenção Tite! Olha o simulador de pênalti", escreveu um usuário no Twitter. "Neyciclista brilhando nos protestos", tuitou o humorista Rafinha Bastos.
Uma mulher que tentava explicar os protestos se confundiu com as palavras em uma entrevista e rendeu gargalhadas. "Está sendo um movimento passivo! Passivo! Não tem gangue de LGBT", disse a mulher para uma repórter, que olhava incrédula para a câmera.
"As reações dos repórteres são as melhores! Eles têm muito autocontrole, se fosse eu caía na risada", comentou uma mulher.  "Tão aceitando currículo para a gangue de LGBT?", perguntou outra internauta.
Também tem viralizado vídeos de vários ângulos de um bolsonarista vestido de verde amarelo agarrado a cabine de um caminhão em movimento em uma rodovia, na tentativa de impedir o motorista de furar um bloqueio. "Tem hora que um ou outro inseto vem de encontro ao para-brisa e fica grudado no vidro", comentou um internauta.
Uma mulher também teve seu vídeo viralizado nas redes ao mostrar poucos manifestantes em frente a um quartel do Exército e culpar a polícia pela dispersão do grupo. "A gente não é bandido. Olha isso, gente, é uma covardia, esses caras estão todos comprados pelo cara lá do Sadam Hussein (ditador iraquiano que já morreu(", diz a mulher, chorando sem mostrar o rosto.
Um usuário do Twitter usou uma imagem de Sadam rindo com um charuto na mão para comentar o vídeo. "Deus nos proteja da maldade de gente boa!", comentou outro, usando um trecho da música "Deus me Proteja", do cantor Chico César.

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