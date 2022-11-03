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Parlamentar é investigada

Zambelli diz que não fugiu para EUA e que foi 'restaurar a liberdade de expressão'

Deputada diz que não comunicou viagem porque foi banida das redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2022 às 17:30

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 17:30

SÃO PAULO, SP - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirma que foi aos Estados Unidos para estudar meios de "assegurar e restaurar a liberdade de expressão no Brasil". A viagem, sem aviso prévio, foi relatada nas redes sociais como uma fuga da parlamentar, que está sendo investigada por entrar armada em um bar em São Paulo e perseguir um homem negro junto com seus seguranças.
Em nota, ela diz que não comunicou sua ida aos Estados Unidos por causa de decisão judicial que derrubou todos os seus perfis em redes sociais nesta semana.
A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) em sessão solene na Câmara dos Deputados
A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) em sessão solene na Câmara dos Deputados Crédito: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados
"É através das minhas redes sociais que reporto eventos, faço questionamentos, trago conhecimento informativo e divulgo minha agenda", afirma a parlamentar. "Não divulguei a viagem aos Estados Unidos simplesmente porque não tenho onde publicar, oras!", acrescenta.
Um dos que anunciaram a viagem da bolsonarista foi o deputado federal André Janones (Avante-MG). "Zambelli acaba de deixar o país", escreveu ele. Após a repercussão e uma série de comentários sugerindo fuga, o parlamentar voltou às redes para afirmar que a colega de Câmara não estava proibida de deixar o país e, portanto, não seria possível falar em fuga.
Zambelli diz ser alvo de censura da Justiça e se autodeclara "uma das maiores vozes conservadoras". "Estou cumprindo agendas pessoais e aproveitarei a ocasião para estudar meios de assegurar e restaurar a liberdade de expressão no Brasil junto a autoridades americanas", afirma em nota , sem dar maiores detalhes.
Carla Zambelli apontando arma para pessoas em São Paulo
Carla Zambelli apontando arma para pessoas em São Paulo Crédito: Reprodução de vídeo
Aliada do presidente Jair Bolsonaro (PL) e uma das figuras políticas do bolsonarismo com maior engajamento nas redes, a deputada vinha fazendo postagens favoráveis às manifestações golpistas em favor do mandatário.
Desde a noite de domingo (30), a militância mais radicalizada faz centenas de bloqueios em estradas pelo país questionando o resultado da eleição, que teve Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como vencedor.
"Parabéns, caminhoneiros. Permaneçam, não esmoreçam", escreveu ela na segunda-feira (31).

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