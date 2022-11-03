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Mudança de tom

Bispo Edir Macedo agora fala em perdoar Lula, eleito por "vontade de Deus"

"Não podemos ficar com mágoa, porque é isso que o diabo quer", disse o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2022 às 14:51

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 14:51

Bispo Edir Macedo
Bispo Edir Macedo Crédito: Danilo Verpa/Folhapress
O bispo Edir Macedo, líder de uma das igrejas que fizeram oposição ferrenha a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defende agora que a posição mais cristã é perdoar o presidente eleito e "bola pra frente".
"Não podemos ficar com mágoa, porque é isso que o diabo quer", disse o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus.
"O diabo quer acabar com sua fé, com seu relacionamento com Deus por causa de Lula ou dos políticos. Não dá, não dá, minha filha, bola pra frente, vamos olhar pra frente."
A modulação no discurso foi feita numa live que o bispo postou em suas redes sociais. No vídeo, Macedo diz que orou por Jair Bolsonaro (PL), mas que a vitória de Lula foi uma escolha divina.
"Eu orei, 'ó, Deus, quero que Bolsonaro ganhe'. Mas seja feita Vossa vontade, sobretudo, porque o Senhor é quem manda"
Edir Macedo - Bispo
O ex-presidente que voltará para um terceiro mandato "supostamente ganhou segundo a vontade de Deus, mas quem ganhou fomos nós, os que cremos", afirmou o líder neopentecostal.
Macedo iniciou sua fala contando de um culto na véspera, em Genebra, onde a mensagem central foi o perdão. "Falamos que as pessoas devem perdoar para que possam ser perdoadas. É o que Jesus ensina o que nós cremos."

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Segundo o bispo, por carregarem muita mágoa e ressentimento, muitos têm dificuldade de perdoar, "e quanto mais tempo passa mais difícil vai ficando".
Ele em seguida afirma que "não precisa sentir para perdoar", porque "o perdão é uma atitude pensada, raciocinada, é uma atitude racional, porque se você esperar sentir, no coração, vontade de perdoar, você não vai perdoar nunca, jamais, em tempo algum, porque o coração é indomável".
Desculpar alguém que lhe feriu é possível, sim, portanto. "Mas como? Orando pela pessoa que nos fez mal."
Ex-aliado de Lula que em 2018 endossou o bolsonarismo, Macedo conta que, na reunião religiosa, uma fiel trouxe o tema político à tona: "Todo mundo ouve ela gritar, 'eu perdoo você, Lula, que fez tanto mal para o Brasil, que fez o que fez'".
"E aí me veio o discernimento que quantas pessoas neste Brasil ou pelo mundo afora, especialmente cristãos, quantos devem ter ficado irados contra o Lula e magoados e agarraram um sentimento de mágoa contra ele. Ora, minha amiga e meu caro amigo, vamos colocar a cabeça no lugar, nós fizemos as nossas escolhas. Ei, e a escolha foi da maioria, obviamente, que votou."
Completa: "Sua fé não vai valer de nada se você não perdoar".

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