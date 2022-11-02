Caco Barcellos flagra suspeita de compra de votos a favor de Bolsonaro

"Eu sugiro a vocês terminar a pauta o quanto antes. Se você quiser continuar aqui na cidade, fazendo o seu trabalho, é por sua conta em risco, mas eu conheço bem a cidade. É complicado", diz um homem em uma ligação para o repórter, mostrada no programa da TV Globo, gravado em Coronel Sapucaia.

VALE VER: No #ProfissãoRepórter, Caco Barcellos flagra ação de compra de votos pela prefeitura de Coronel Sapucaia (MS) com beneficiários do Auxílio Brasil, a poucas horas das #Eleições2022. Mais: a reportagem rendeu ao jornalista uma ameaça enquanto ainda estava na cidade 🤨 pic.twitter.com/6KdCtzAHI4 — Jeff Nascimento (@jnascim) November 2, 2022

Antes deste momento, o programa mostrou o jornalista indo até uma reunião de moradores na qual ocorria a compra de votos para Bolsonaro, em uma ação encabeçada pelo prefeito, segundo uma das entrevistadas. Quando a equipe da TV chega no local, nenhum dos presentes quer falar com Barcellos --os poucos que topam dar entrevista desconversam e não respondem às perguntas diretamente.

Na ocasião, Barcellos também é intimidado por um homem, como mostram as imagens. "Não se aproxime de mim, ok?", disse o jornalista, em resposta.

Segundo a entrevistada que deu informações mais precisas sobre a reunião, falaram aos moradores que "teria que votar no 22 ou não teria mais verba", o que constitui assédio eleitoral . Ainda de acordo com ela, que não teve seu nome identificado, o encontro também tratou do programa Auxílio Brasil