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Televisão

Profissão Repórter completa 15 anos e retorna falando sobre a pandemia

Nova temporada estreia na terça-feira mostrando a situação da pandemia no Brasil e o início da vacinação contra o coronavírus

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 15:22

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

23 fev 2021 às 15:22
O jornalista Caco Barcellos
O jornalista Caco Barcellos Crédito: Mauricio Fidalgo/Globo
Em 2021, o "Profissão Repórter" é de comemoração. O jornalístico completa 15 anos no ar mostrando os bastidores da notícia e olhares importantes para a notícia, que muitas vezes passam despercebidos ao longo dos telejornais devido ao curto tempo para as matérias. Nesta terça-feira (23), o programa volta ao ar na Globo com responsabilidade redobrada em tempos ainda tão difíceis.
“A reportagem nunca foi tão necessária e adquire um valor ainda maior. É um programa que mostra às pessoas como é árduo o trabalho da imprensa em busca de uma captação precisa e correta dos acontecimentos”, diz Caco Barcellos, que continua trabalhando de casa por conta das medidas de segurança contra a doença.
Assim, o primeiro assunto abordado é o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 e o atual momento da pandemia no Brasil. O time incansável e questionador, comandado por Caco, vai ao Amazonas e São Paulo buscar histórias importantes no atual cenário.
Em Manaus, a repórter Nathalia Tavolieri acompanhou de perto a crise da falta de oxigênio nos hospitais durante duas semanas. Entre as histórias contadas por lá, está a da cozinheira Elke Dutra, que passou um dia inteiro em busca de oxigênio para a mãe.
Danielle Zampollo ficou por conta de mostrar as mudanças na vida da enfermeira Mônica Calazans, primeira pessoa vacinada no Brasil. A profissional foi vítima de ataques racistas sofridos nas redes sociais.
Para a nova temporada, o time ganha o reforço de três repórteres: Augusta Lunardi, Clara Velasco e Pedro Borges. Por sinal, Clara é a responsável por cobrir o início da campanha de vacinação, em São Paulo. Entre os problemas acompanhados, denúncias sobre pessoas que teriam furado a fila da vacinação.

HISTÓRICO

Os 15 anos do "Profissão Repórter" são formados por muito comprometimento com a notícia. Em formato de especial, como quadro do ‘Fantástico’, em reportagens especiais para programas e telejornais da TV Globo, ou no espaço semanal que ocupa desde 2008, o programa já visitou todos os estados do Brasil, além de 43 outros países.
No último ano, a equipe participou ativamente da cobertura da pandemia com matérias especiais para telejornais e programas da TV Globo e presença no documentário ‘Cercados’, original Globoplay. A nova temporada do ‘Profissão Repórter’ estreia na terça-feira, dia 23, logo após o ‘Big Brother Brasil’.
*Com informações da TV Globo

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