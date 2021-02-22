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Televisão

Ana Maria Braga estreia estúdio em SP com espaço dedicado a Louro José

Apresentadora recordou história do programa e recebeu homenagens de famosos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 fev 2021 às 15:28

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 15:28

Ana Maria Braga conversa com repórteres no telão do novo Mais Você
Ana Maria Braga conversa com repórteres no telão do novo Mais Você Crédito: Reprodução
Ana Maria Braga, 71, mostrou na manhã desta segunda-feira mais detalhes de seu novo estúdio em São Paulo, mais "colorido, aconchegante e cheio de alegria" como ela mesmo definiu.
O novo espaço nos estúdios Globo tem um local com imagens religiosas, espaço para tomar café e uma cozinha toda vermelha para receber convidados para cozinhar com ela assim que possível.
Ana também se emocionou ao fazer uma homenagem a Louro José, vivido por Tom Veiga que morreu em novembro de 2020. Haverá um espaço para relembrar o papagaio no estúdio. "Não consigo ter esse cenário sem um pedaço dele. Está aqui para a gente comer, brincar e matar a saudade de vez em quando."
Ana também recebeu algumas homenagens de famosos que desejaram felicidades no novo estúdio. Dentre eles Claudia Raia, Serginho Groisman e Pedro Bial. "Obrigado pela inspiração que você traz para a gente", disse o último.
Faustão também reforçou os 21 anos de Globo de Ana Maria e a volta dela à capital paulista após 12 anos de Rio de Janeiro. "O que vale é o seu caráter e competência e que você tenha muita saúde para contar com esses tempos difíceis. De volta à proximidade da família você estará revigorada", comentou.

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Os jornalistas Maju Coutinho, Rodrigo Bocardi, Felipe Andreolli e César Tralli também deixaram mensagens de carinho para Ana Maria. "Seja bem-vinda à sua casa", disse Tralli ao receber coxinhas da apresentadora.
A curiosidade é que Ana resolveu vestir a mesma roupa de quando estreou na Globo, 21 anos atrás. Um vídeo rememorou momentos da carreira da apresentadora.

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