Entidade israelita pede investigação sobre gesto nazista durante ato em SC

Fábio Zanini
SÃO PAULO - Principal representante da comunidade judaica brasileira, a Conib (Confederação Israelita do Brasil) pediu que sejam investigadas imagens de manifestantes fazendo um gesto semelhante à saudação nazista em São Miguel do Oeste (SC).
O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) informou que já está analisando o vídeo para identificar as pessoas envolvidas. A apologia ao nazismo é considerada crime no Brasil.
"Uma vez identificadas, será produzido um relatório e as informações encaminhadas para a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca, que possui atribuição criminal, para responsabilização dos envolvidos", disse a coordenadora do Gaeco de São Miguel do Oeste, a promotora Marcela de Jesus Boldori Fernandes.
Imagens que circulam em redes sociais mostram apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), muitos usando camisetas da Seleção e empunhando bandeiras do Brasil, com o braço estendido durante ato golpista numa rodovia estadual.
"As imagens de manifestantes fazendo saudações nazistas em protesto em Santa Catarina são repugnantes e precisam ser investigadas e condenadas com veemência pelas autoridades e pela sociedade como um todo", afirma a Conib.
Segundo a entidade, "o nazismo prega e pratica a morte e a destruição". "A sociedade brasileira não pode tolerar posturas como essas".
A nota acrescenta que o uso de camisas com as cores da bandeira desrespeita o passado das Forças Armadas, que combateram o nazismo na Europa durante a Segunda Guerra Mundial.
O caso também já está sendo acompanhado pelo Necrim (Núcleo de Enfrentamento a Crimes Raciais e de Intolerância).