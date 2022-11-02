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Debate com lideranças

Fórum em Vitória discute os rumos da política no país

Evento sobre liberdade e democracia terá entre os palestrantes o vice-presidente Hamilton Mourão e o governador Renato Casagrande
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2022 às 15:15

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 15:15

O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, participou do evento Vitória Summit, promovido pela Rede Gazeta
O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, participará do evento Crédito: Carlos Alberto Silva
Os rumos da política e da economia do Brasil estarão em discussão nesta quinta (3) e sexta-feira (4) em Vitória, na 10ª edição do Fórum Liberdade e Democracia. O evento vai reunir grandes nomes da política nacional e local, além de lideranças empresariais.
Organizado pelo Instituto Líderes do Amanhã, o Fórum terá como tema central "Brasil: 200 anos acima da lei" e pretende provocar o debate sobre assuntos como economia, aspectos sociais, educação, democracia e direito.
Entre os convidados, está o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, eleito senador pelo Rio Grande do Sul, e o governador reeleito do Espírito Santo, Renato Casagrande.
O evento será realizado no Centro de Convenções de Vitória. A programação completa de palestrantes e painéis está disponível no site www.forumvitoria.com.br. Os ingressos também estão à venda no mesmo endereço.

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