Fórum em Vitória discute os rumos da política no país

O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, participará do evento Crédito: Carlos Alberto Silva

Os rumos da política e da economia do Brasil estarão em discussão nesta quinta (3) e sexta-feira (4) em Vitória, na 10ª edição do Fórum Liberdade e Democracia. O evento vai reunir grandes nomes da política nacional e local, além de lideranças empresariais.

Organizado pelo Instituto Líderes do Amanhã, o Fórum terá como tema central "Brasil: 200 anos acima da lei" e pretende provocar o debate sobre assuntos como economia, aspectos sociais, educação, democracia e direito.

Entre os convidados, está o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, eleito senador pelo Rio Grande do Sul, e o governador reeleito do Espírito Santo, Renato Casagrande.