Protestos nas BRs: veja pontos bloqueados e liberados nas rodovias do ES

O início de manifestação de caminhoneiros ocorreu no km 414 da BR 101, em Itapemirim, ainda na segunda-feira (31) Crédito: Divulgação| PRF

O feriado de Finados terminou com apenas dois pontos de bloqueios nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo, em decorrência de manifestações de caminhoneiros bolsonaristas, contrários à vitória de Lula nas urnas nas eleições do último domingo (30). Na manhã desta quinta-feira (1º) não existem mais trechos com interdições.

Os dois bloqueios eram parciais, segundo boletim da Polícia Rodoviária Federal divulgado às 20h. Outros 23 pontos foram desbloqueados pelos manifestantes nos últimos dias e liberados após atuação da PRF e da Polícia Militar.

O quilômetro 264 da BR 101, na Serra, que chegou a ser liberado na madrugada desta quarta (2), voltou a ser parcialmente bloqueado nesta tarde e permanecia assim até as 21h. Somente a passagem de veículos de pequeno porte, emergência e ônibus eram permitidas. Também nesta noite, Bolsonaro gravou um vídeo em que pede o fim dos bloqueios em todo o país . Assista:

- Presidente Jair Bolsonaro pede a manifestantes que desobstruam as rodovias: pic.twitter.com/ztRXh3IQWu — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) November 2, 2022

O quilômetro 60 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Estado, também continuava parcialmente interditado, permitindo a passagem de veículos de pequeno porte, emergência e ônibus.

"Em São Mateus/ES, km 58 da BR 101, pista totalmente liberada, após intervenção da PRF para garantir a trafegabilidade nas Rodovias Federais no Estado do Espírito Santo", informou a PRF, às 19h55.

Desde que o movimento começou, na manhã de segunda-feira, 23 pontos de bloqueios — distribuídos nas BRs 101, 262 e 259 — foram liberados. Veja relatório atualizado da PRF:

00h00 - Atualização dos pontos de interdição nas Rodovias Federais no Estado do Espírito Santo: pic.twitter.com/aXdq8VJ7Vj — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) November 3, 2022

Na manhã de terça-feira (1º), quando os pontos de bloqueio se multiplicaram de Norte a Sul do Estado, eram, pelo menos, sete interdições parciais, um trecho da BR 262, em Domingos Martins, com interdição total, e sete vias liberadas.

Ações com participação da PM

Agentes da PRF e da Polícia Militar do Espírito Santo têm trabalho em conjunto para desinterditar pistas bloqueadas no Estado. Em dois deles, Linhares e Aracruz, após a chegada da equipe especializada da PRF, com apoio do Batalhão de Missões Especiais (BME) da PMES, as vias foram totalmente desbloqueadas sem a necessidade do uso da força.

Segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) às 18 horas, além de pontos de bloqueio nas BRs, também há dois pontos de interdição em rodovias estaduais na altura de São Domingos do Norte e Barra de São Francisco.

Vias foram desbloqueadas em Linhares na tarde desta quarta (2) Crédito: SESP | Divulgação

Na manhã desta quarta (2), três pessoas foram detidas pela PRF em Iconha, e encaminhadas à Delegacia de Itapemirim, por envolvimento em derramamento de terra em um trecho na BR 101 no município, a fim de impedir o tráfego de veículos.

Segundo a Sesp, os suspeitos, de 26, 37 e 51 anos, assinaram um termo circunstanciado de ocorrência por desobediência à ordem Judicial, infringindo o artigo 359 do Código Penal, e foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo.

Outros dois detidos, em Venda Nova do Imigrante, também em ocorrência da PRF-ES, foram entregues à 11ª Delegacia Regional.

Como sinalizado pelo Governo do Estado, a estratégia adotada será a de priorizar o diálogo e não o uso da força policial . De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Marcio Celante, a força só será usada caso necessário.

O envolvimento dos governos estaduais na desobstrução das rodovias se deu a partir de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal, de que as polícias militares também poderiam atuar em rodovias federais, uma atribuição que antes cabia apenas à PRF.