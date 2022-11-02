Bolsonaro pede fim de bloqueios, mas diz que outras manifestações 'são do jogo democrático'

Matheus Teixeira

O presidente pede para que os apoiadores não "pensem mal" dele por causa do pedido e critica os bloqueios. "Quero fazer um apelo a você: desobstrua as rodovias, isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade", afirma.

Presidente Jair Bolsonaro pede fim de protestos nas rodovias Crédito: Reprodução de vídeo

O chefe do Executivo diz que "está tão chateado e tão triste" quanto seus apoiadores, mas que é preciso ter "a cabeça no lugar".

"Mas tem algo que não é legal: o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição e sempre estivemos dentro das quatro linhas", afirma.

- Presidente Jair Bolsonaro pede a manifestantes que desobstruam as rodovias: pic.twitter.com/ztRXh3IQWu — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) November 2, 2022

Outros protestos

Segundo o presidente, as manifestações são espontâneas e afirma que elas são legítimas, desde que as pessoas não tenham seu direito de ir e vir afetado.

"Os protestos, as manifestações, são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. E, ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil, na Esplanada, Copacabana, Paulista, entre tantos e tantos outros lugares (...). Outras manifestações vocês estão fazendo pelo Brasil todo, em praças. Faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro: vocês estão se manifestando espontaneamente."

E enfatiza: "O pedido é: rodovias. Vamos desobstruí-las para o bem da nossa nação". Bolsonaro ainda destaca que trabalhou em todo seu mandato para reforçar o "amor à pátria" e a "defesa da família": "Não vamos jogar isso fora".

"Vamos fazer o que tem que ser feito, estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo.", completa.