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Protestos

Bolsonaro pede fim de bloqueios, mas diz que outras manifestações 'são do jogo democrático'

Presidente diz que direito de ir e vir está na Constituição e afirma a apoiadores que é preciso ter 'a cabeça no lugar'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 nov 2022 às 20:14

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 20:14

  • Matheus Teixeira

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo em que pede para seus apoiadores liberarem rodovias que estão obstruídas em protesto contra a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do dia 30 de outubro.
O mandatário diz que outras manifestações, em praças e locais públicas, "fazem parte do jogo democrático" e não comenta o teor golpista dos protestos.
O presidente pede para que os apoiadores não "pensem mal" dele por causa do pedido e critica os bloqueios. "Quero fazer um apelo a você: desobstrua as rodovias, isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade", afirma.
Presidente Jair Bolsonaro pede fim de protestos nas rodovias
Presidente Jair Bolsonaro pede fim de protestos nas rodovias Crédito: Reprodução de vídeo
O chefe do Executivo diz que "está tão chateado e tão triste" quanto seus apoiadores, mas que é preciso ter "a cabeça no lugar".
"Mas tem algo que não é legal: o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição e sempre estivemos dentro das quatro linhas", afirma.

Outros protestos

Segundo o presidente, as manifestações são espontâneas e afirma que elas são legítimas, desde que as pessoas não tenham seu direito de ir e vir afetado. 
"Os protestos, as manifestações, são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. E, ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil, na Esplanada, Copacabana, Paulista, entre tantos e tantos outros lugares (...). Outras manifestações vocês estão fazendo pelo Brasil todo, em praças. Faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro: vocês estão se manifestando espontaneamente." 
E enfatiza: "O pedido é: rodovias. Vamos desobstruí-las para o bem da nossa nação". Bolsonaro ainda destaca que trabalhou em todo seu mandato para reforçar o "amor à pátria" e a "defesa da família": "Não vamos jogar isso fora".
"Vamos fazer o que tem que ser feito, estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo.", completa.
O vídeo foi publicado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nas redes sociais e, logo depois, foi publicado na página do Youtube do presidente.

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