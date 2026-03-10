Violência

Homens simulam em perfis nas redes sociais agredir mulheres que recusam namoro

Trend viralizou próximo ao Dia das Mulheres e mostra jovens reagindo com tiros, facadas e socos

Publicado em 10 de março de 2026 às 05:52

Uma trend viralizou no TikTok no mês do Dia da Mulher. Nela, homens simulam reações violentas diante de uma negativa em situações românticas. Ao supostamente escutarem um "não", desferem socos, simulam dar facadas ou tiros.

As simulações de violência fizeram a diretoria de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal derrubar os perfis que postaram os vídeos. Também foi aberto nesta segunda (9) um inquérito para investigar a trend, intitulada "caso ela diga não". Apesar disso, até o início da noite alguns posts ainda estavam no ar.

Em nota, a Polícia Federal afirmou que "a apuração teve início após o recebimento de denúncia sobre publicações associadas a uma tendência que incentivaria esse tipo de prática [violência contra as mulheres]".

Homens simulam agressões a ouvirem resposta negativa a investidas amorosas Crédito: Reprodução/TIKTOK

"No curso das diligências, a Polícia Federal solicitou à plataforma a preservação dos dados e a retirada do material. Durante a análise, também foram identificados outros vídeos vinculados à tendência, que foram igualmente removidos. As informações reunidas serão analisadas para adoção das medidas cabíveis", acrescentou.

A reportagem também localizou perfis de casais homoafetivos que simulavam as agressões e diziam que a situação era engraçada.

Procurada, a assessoria do TikTok afirmou que "os conteúdos que violam nossas Diretrizes da Comunidade foram removidos da plataforma assim que identificados. Nosso time de moderação segue atento e trabalhando para identificar possíveis conteúdos violativos sobre o tema".

"Não permitimos discurso de ódio, comportamento violento e de ódio ou promoção de ideologias de ódio. Nossa prioridade é manter a comunidade segura e protegida, e continuamos a investir em medidas contundentes que reforçam e defendem ativamente a segurança de nossa plataforma", acrescentou.

Nesta terça (10), a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados vai votar um requerimento enviado pelo deputado federal Pedro Campos (PSB-PE) que pede a responsabilização criminal dos criadores e participantes da trend.

"Violência contra a mulher não é trend, não é humor e muito menos entretenimento. Isso é conduta absolutamente criminosa", afirmou o deputado, em suas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta