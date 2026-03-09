Brasil

5 dicas para um repertório sociocultural sólido na redação do Enem

Professora elenca estratégias para fortalecer argumentos e enriquecer a discussão sobre os temas propostos

Publicado em 9 de março de 2026 às 18:32

O repertório sociocultural é uma ferramenta poderosa para enriquecer a redação Crédito: Imagem: LStockStudio | Shutterstock

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desempenha um papel crucial na avaliação dos estudantes, destacando-se como um instrumento para além da verificação das habilidades linguísticas. A Competência 2, especificamente voltada para o repertório sociocultural, assume um papel significativo ao avaliar a capacidade dos participantes em utilizar conhecimentos adquiridos no processo educacional e em sua vivência social.

“Em suma, o repertório na redação do Enem é uma ferramenta poderosa para fortalecer argumentos e enriquecer a discussão sobre os temas propostos”, explica Daniela Cristina da Silva Garcia, mestra e doutoranda em linguística aplicada, e professora de redação no Aprova Total, cursinho preparatório online.

Em vista disso, a professora compartilha 5 estratégias para você fortalecer o seu repertório e obter nota máxima nessa competência. Confira!

1. Compreenda o repertório da redação

Antes de tudo, é essencial compreender o que constitui repertório na redação do Enem. Trata-se de informações externas que enriquecem e fundamentam os argumentos apresentados no texto, abrangendo fatos, citações, experiências pessoais ou exemplos históricos, culturais e sociais relevantes para a discussão em questão. A inclusão de repertório demonstra não apenas conhecimento, mas também capacidade de argumentação consistente e embasada.

2. Utilize informações relevantes para o texto

Ao selecionar repertório para a sua redação, evite cair na armadilha dos “repertórios coringas”, que podem parecer genéricos e pouco relevantes para o tema abordado. Em vez disso, opte por informações específicas e contextualizadas, capazes de contribuir de forma significativa para a discussão proposta. É importante considerar a pertinência e a contribuição do repertório para a argumentação, evitando inserções forçadas ou desconexas.

Explorar os temas relevantes para a sociedade é uma das estratégias para enriquecer o repertório para a redação do Enem Crédito: Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock

3. Escolha um tema de interesse social

Uma estratégia eficaz para enriquecer o repertório na redação é explorar uma variedade de temas relevantes para a sociedade contemporânea. Desde questões educacionais e sociais até tecnológicas e ambientais, cada eixo temático oferece oportunidades únicas para introduzir exemplos e dados que fortalecem a argumentação. Além disso, é recomendável estudar e familiarizar-se com diferentes perspectivas e fontes confiáveis de informação dentro de cada tema.

4. Estabeleça uma conexão entre a coerência e a argumentação

Ao incorporar repertório na redação, é fundamental garantir sua coerência e conexão com a linha de argumentação desenvolvida ao longo do texto. Estabeleça uma ponte clara entre as informações apresentadas e os pontos defendidos, demonstrando como o repertório contribui para sustentar e enriquecer suas ideias. Evite inserções abruptas ou desconexas, buscando integrar o repertório de forma orgânica e fluente na estrutura argumentativa.

5. Desenvolva a habilidade de utilizar o repertório

Por fim, a prática é fundamental para aprimorar a habilidade de utilizar repertório de forma eficaz na redação do Enem. Dedique tempo para desenvolver sua capacidade de selecionar, contextualizar e integrar informações relevantes em seus textos, buscando feedback e revisão constantes. Quanto mais familiarizado você estiver com a estrutura e as expectativas da prova, mais confiante e preparado estará para mobilizar seu repertório de maneira correta no dia do exame.

Por Juliana Possas

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta