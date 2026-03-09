Eleições 2026

Haddad deixa Fazenda na semana que vem para disputar governo de SP

Colaboradores, antes hesitantes, já dão como certo lançamento da candidatura do ministro do governo Lula

Publicado em 9 de março de 2026 às 20:21

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixará o governo Lula (PT) na semana que vem para concorrer ao governo de São Paulo. Antes duvidosos sobre a disposição do ministro para a disputa, colaboradores diretos de Haddad já dão como certa sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes.

A data da saída foi antecipada pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem.

O ministro deverá dar uma pausa antes de se lançar oficialmente candidato ao governo. Uma de suas tarefas será a montagem de seu palanque. Haddad costuma dizer a aliados que o vice tem de ser da confiança do cabeça de chapa.

Haddad já admitiu a aliados que deve disputar o governo paulista Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Já no fim do mês passado, Haddad admitiu a aliados a hipótese de disputar o governo de São Paulo. Ele teve um jantar com Lula para a discutir seu futuro político. Semanas antes, teve um café reservado com o presidente em São Paulo.

Lula dizia a políticos próximos que a candidatura do ministro da Fazenda estava encaminhada. O presidente do PT, Edinho Silva, também repetia esse diagnóstico em suas conversas.

Já os auxiliares do ministro mostravam-se incertos. Essa dúvida, no entanto, não existe mais. O mais provável é que as ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Simone Tebet (Planejamento) sejam candidatas ao Senado por São Paulo, na chapa de Haddad.

As duas deverão mudar de partido para concorrer. A tendência é que Marina migre da Rede para o PT e Tebet, do MDB para o PSB. No caso da ministra do Planejamento, ela também terá de mudar seu domicílio eleitoral de Mato Grosso do Sul para São Paulo.

Haddad resistia, reclamando, em conversas, de um cansaço após batalhas travadas para aprovação no Congresso de medidas econômicas e de um desgaste provocado por integrantes do próprio partido, críticos à política de austeridade adotada por ele.

O ministro também manifestava o desejo de se dedicar à vida acadêmica. Aliados apontavam ainda um receio de acumular mais uma derrota em sua trajetória em São Paulo, dado o favoritismo do governador nas pesquisas.

Mas, segundo aliados, Lula defendia a importância de uma candidatura que lhe garanta um palanque sólido no maior colégio eleitoral do país. Na opinião de aliados do presidente, seria indispensável forçar ao menos um segundo turno na disputa paulista para ajudar na nacional. A ideia é ter um aliado popular fazendo campanha para o presidente em São Paulo até a votação decisiva, em 25 de outubro.

Haddad, por sua vez, apostava na conversão de ações do governo em voto a ponto de dispensá-lo da missão.

A ascensão de Flávio Bolsonaro (PL) nas pesquisas de opinião, no entanto, levou o ministro a repensar a própria escolha. Segundo a pesquisa Datafolha divulgada no sábado (7), o senador fluminense se aproxima de Lula nas simulações de primeiro turno e empata tecnicamente na de segundo, marcando 43% ante 46% do petista.

Pesa ainda o fato de Haddad ser, no campo de esquerda, o mais bem posicionado para a disputa paulista, como mostra o mais recente Datafolha.

Quando a pergunta é sobre grau de conhecimento dos candidatos, o ministro da Fazenda está empatado, na margem de erro, com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Exatamente a metade (50%) disse conhecer bem Haddad e 47% responderam o mesmo sobre Tarcísio.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), quatro vezes governador de São Paulo, é conhecido muito bem por 54% e a ministra Simone Tebet (MDB), que é de Mato Grosso do Sul, por 22%.

No cenário estimulado com cinco nomes, Tarcísio lidera com 44% das intenções de voto. Ele é seguido por Haddad, com 31%, pelo ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), com 5%, pelo deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), com 5%, e pelo comentarista Felipe D'Avila (Novo), com 3%.

