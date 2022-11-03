Manifestantes fazem ato antidemocrático em frente a quartel do Exército no ES

Manifestantes se concentram em frente o 38° Batalhão de Infantaria, na Prainha, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Inconformados com a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas urnas, um grupo de manifestantes se concentra em frente o 38º Batalhão de Infantaria, na Prainha, em Vila Velha. O movimento em frente a quartéis do Exército também ocorre em outros Estados como protesto contra a vitória de Lula (PT).

Os atos têm pauta antidemocrática, uma vez que contestam o resultado das eleições e sugerem uma intervenção militar no país, o que é inconstitucional. O movimento ocorre em paralelo aos bloqueios de estradas por caminhoneiros bolsonaristas, que vêm perdendo força.

Nesta quarta-feira (2) na Prainha, os manifestantes se concentraram mesmo debaixo de chuva. Eles repetiam frases como "a nossa bandeira jamais será vermelha", numa crítica ao PT, e usavam bandeiras do Brasil. Também era possível ver bandeiras da monarquia e cartazes com dizeres golpistas.

Atos em frente a quartéis do Exército também foram registrados neste feriado em pelo menos outros 23 Estados.

Fala de Bolsonaro

Na noite desta quarta-feira (2), Bolsonaro (PL) publicou um vídeo em que pede para seus apoiadores liberarem rodovias que estão obstruídas. No entanto, disse que outras manifestações, em praças e locais públicas, são "do jogo democrático" e não comentou o teor golpista dos protestos.