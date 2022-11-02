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Protestos bolsonaristas

Viação retoma viagens após redução de bloqueios em rodovias no ES

Clientes que tiveram sua viagem afetada nos últimos dias poderão cancelar ou remarcar passagens, sem cobrança de taxa, em até 10 dias da data original de embarque; saiba mais
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

02 nov 2022 às 18:09

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 18:09

Após suspender viagens que ocorreriam no início desta semana, em função das interdições nas estradas, decorrentes de protestos de caminhoneiros bolsonaristas contrários à vitória de Lula nas eleições realizadas no domingo (30), a Viação Águia Branca informou, na tarde desta quarta-feira (2), que retomou cerca de 95% das viagens programadas para o dia.
A viação destacou que isso foi possível somente após a diminuição dos bloqueios das rodovias e que “a expectativa da empresa é que a operação se normalize nos próximos dias”.
Placa indicativa Rodoviária de Vitória
Rodoviária de Vitória: viagens foram canceladas devido a protestos nas estradas Crédito: Carlos Alberto Silva
A Águia Branca reforçou ainda que os canais oficiais estão sendo atualizados a todo momento com novas informações sobre viagens liberadas ou canceladas, e pontuou que os clientes que tiveram sua viagem afetada nos últimos dias poderão cancelar ou remarcar suas passagens, sem cobrança de taxa em até 10 dias da data original de embarque.
A solicitação deve ser realizada por meio do SAC 0800 725 1211, WhatsApp 27 99796-1991 ou nas agências da viação.
Desde a segunda-feira (31), há registros de viagens rodoviárias canceladas em função dos bloqueios nas estradas. Mais de 20 pontos de bloqueio foram registrados desde o início das manifestações, que começaram a perder força nesta quarta (2).

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