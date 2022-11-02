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Manifestações

Bloqueios bolsonaristas continuam em 17 estados, apesar da diminuição

A Polícia Rodoviária Federal desfez 515 bloqueios em rodovias desde o início das manifestações que contestam o resultado das urnas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 nov 2022 às 09:44

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 09:44

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na madrugada desta quarta-feira (2) que desfez 515 bloqueios em rodovias desde o início das manifestações golpistas, que contestam sem provas o resultado das urnas.
O balanço divulgado pela PRF na madrugada desta quarta-feira (2) mostra que ainda existem 164 bloqueios em 17 estados.
Protesto antidemocrático nas rodovias. Rodovia Dutra, Km 161, sentido Rio de Janeiro
Protesto antidemocrático nas rodovias. Rodovia Dutra, Km 161, sentido Rio de Janeiro. Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress
Santa Catarina, com 37 interdições lideradas por bolsonaristas, é o estado com mais manifestações nas rodovias. Mato Grosso tem 30, Pará tem 18, Rondônia 15 e Minas Gerais tem 12.
Há registros também no Acre (5), no Amazonas (3), na Bahia (1), no Espírito Santo (6), em Goiás (3), Mato Grosso do Sul (2), em Pernambuco (3), no Paraná (9), em Roraima (1), no Rio Grande do Sul (2), em São Paulo (8) e em Tocantins (9).
Em São Paulo, as manifestações estão concentradas às margens das rodovias, segundo o balanço mais recente da PRF no estado.
As pistas foram liberadas na rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos; na BR-101 e na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais
Na rodovia Régis Régis Bittencourt há manifestantes às margens das rodovias perto de de Juquitiba e Miracatu, no sentido sul.
Na Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, ainda existem 15 pontos com manifestações, principalmente às margens da rodovia.
Na rodovia Castello Branco há interdições nos km 26 e 20, com uma pista liberada para o tráfego nos dois sentidos e registros de congestionamento.

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