Moradores relatam 'rolê barulhento' de motos nas madrugadas de Vila Velha

Um grupo de cerca de 50 motociclistas percorreu alguns pontos do Centro e da orla de Vila Velha durante a madrugada desta quarta-feira (2). Imagens registradas por moradores da região mostram os pilotos fazendo bastante barulho ao acelerar, gerando pequenas explosões nos motores, uma ação conhecida popularmente como "cortar o giro" das motocicletas. Há relatos de motociclistas empinando, parando em lugar proibido, entre outras infrações.

Um morador que prefere não se identificar disse que os "rolezinhos" têm se tornado mais frequentes. Segundo ele, que mora na Praia da Costa, pelo menos uma vez por semana há alguma movimentação desse tipo, em grupos cada vez maiores.

"Acontecem sempre de madrugada, por volta das 2h, 3h ou 4h da manhã. Não tem como não acordar com o barulho, que é muito alto. Moro num andar alto e, mesmo assim, o barulho é ensurdecedor" Morador da Praia da Costa - Prefere não se identificar

Em um dos vídeos enviados para a redação de A Gazeta, é possível ver viaturas com giroflex com luzes azuis, brancas e vermelhas, usualmente utilizadas pelas forças de segurança, como guardas municipais e a Polícia Militar. Mesmo assim, a presença das forças de Estado não inibiu os motociclistas.

A realização de manobras, como "dar o grau" e "cortar giro", podem ser enquadradas no artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que descreve ações em que o condutor oferece “direção perigosa” ou “utiliza o veículo para se exibir”. A irregularidade é considerada multa gravíssima, com fator multiplicador de 10 vezes, podendo chegar a R$ 1.915,40. Além disso, o ato também pode ser registrado como "perturbação da ordem", a depender do horário e local onde for realizado.

O que dizem os órgãos de segurança

Procurada pela reportagem, a Guarda Municipal de Vila Velha informou que não foi acionada e recomendou que moradores que presenciarem irregularidades como essas acionem a guarda pelo telefone 3149-7444.

Polícia Civil também orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br , para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.

A população ainda pode contribuir para o trabalho da polícia de forma anônima, através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.