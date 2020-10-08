Madrugada de barulho: motociclistas aceleram e empinam motos em Camburi

Motociclistas aceleram motos em Camburi Crédito: Leitor de A Gazeta

O silêncio dos moradores de Jardim Camburi , em Vitória, é interrompido com frequência pelo barulho da descarga das motos de alguns motociclistas, entre eles, entregadores. Um vídeo gravado na madrugada desta quinta-feira (8) flagrou o momento em que motociclistas aceleram alto, empinam as motos e até andam na contramão pela Avenida Dante Michelini.

A moradora que gravou as imagens pediu para não ser identificada, mas contou que, só na semana passada, a situação se repetiu por pelo menos três vezes. O vídeo feito nesta quinta (8) foi gravado por volta das 2h da manhã, depois que ela e outros moradores do prédio tiveram o sono interrompido.

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"Não é todo dia, mas foram três vezes na semana passada e esta foi a primeira vez esta semana. Eu comecei a filmar e, logo depois, eles foram embora, por isso não liguei para a polícia", contou.

"É um barulho muito alto, acordou todo mundo no prédio, porque eles ficam fazendo graça no meio da rua" Moradora de Camburi - Que não quis se identificar

O grupo costuma se concentrar no final da Avenida Dante Michelini, próximo ao viaduto da Vale. Além do barulho, eles fazem manobras perigosas.

"Como não tem ninguém na rua, eles ficam empinando moto e, quando cheguei na varanda, eles estavam vindo até na contramão, gritando. Eles botam alguma coisa na descarga da moto e ficam acelerando, faz muito barulho. Antes, sempre tinha blitz ali, não sei por que a polícia sumiu daqui", conta a moradora.

POLÍCIA MILITAR E PREFEITURA DE VITÓRIA

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar e a Prefeitura de Vitória para saber se ambas têm conhecimento dos fatos e se planejam alguma ação para evitar esse tipo de situação.

Por meio de nota, a Polícia Militar informa que delitos de trânsito dessa natureza são de difícil fiscalização, já que as informações acerca de eventuais blitzes são rapidamente difundidas por meio grupos de mensagens e redes sociais.

"Dessa forma, é fundamental que o cidadão denuncie as práticas via 190 para que as viaturas de área possam atuar na repressão desse tipo delito. Cabe ressaltar aos infratores que o uso inadequado da via, infringindo as normas previstas no CTB, colocando em risco a segurança, a paz e o sossego das pessoas, pode ser punido com a apreensão do veículo e suspensão da CNH", finaliza a nota.