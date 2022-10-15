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Cobi de Baixo

Guarda apreende drogas após troca de tiros perto de escola em Vila Velha

Foram encontrados 800 pinos de cocaína escondidos na laje de uma casa no bairro Cobi de Baixo, usada rotineiramente por traficantes da localidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2022 às 15:59

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 15:59

Guarda apreende droga após troca de tiros perto de escola em Vila Velha
Guarda apreende droga após troca de tiros perto de escola em Vila Velha Crédito: Guarda de Vila Velha
A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu, nesta sexta-feira (14), mais de 800 pinos de cocaína que estavam escondidos na laje de uma casa no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, na Grande Vitória.
"Ali a gente fala que é um ponto viciado, eles já usam aquele ponto para traficar como rotina", falou o agente Vendramini, da Guarda Municipal de Vila Velha.
Além da cocaína, os agentes apreenderam material usado pra embalar e vender a droga na região.
"A ideia do patrulhamento e desse tipo de apreensão é que a gente mantenha o local seguro para os moradores e que os traficantes não fiquem à vontade. Toda vez que a gente deixa de ir a um local, deixa de prestar esse tipo de apoio, eles vão crescendo e tomando conta da região", disse Vendramini.
Guarda apreende droga após troca de tiros perto de escola em Vila Velha
Guarda apreende droga após troca de tiros perto de escola em Vila Velha Crédito: Guarda de Vila Velha
A droga foi levada para a Delegacia Regional de Vila Velha. A casa em que a droga foi encontrada estava vazia. Os agentes fizeram uma busca, mas não localizaram nenhum suspeito na região.
Horas antes da apreensão, criminosos trocaram tiros com os agentes da Guarda Municipal no bairro. O tiroteio aconteceu perto de uma escola. Os suspeitos de atirarem contra a Guarda também fugiram.
"A equipe da Guarda estava justamente prestando um apoio à escola, e um excelente trabalho prestado pela equipe que estava no local conseguiu garantir a segurança das crianças. Se a guarda não estivesse lá, talvez acontecesse o episódio que já aconteceu recentemente, de uma criança alvejada dentro da escola. Então, o bandido, não é que ele é audaz, mas não teme a nada, nem o problema que ele pode causar. Ele atira sem a mínima preocupação de quem vai acertar", falou o agente Vendramini.
*Com informações do G1 ES

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