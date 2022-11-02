Médico é preso suspeito de importunação sexual a paciente em São Mateus

Após o ocorrido, a jovem de 19 anos fez um Boletim de Ocorrência contra o médico Crédito: Raphael Verly

A vítima procurou a unidade na tarde de terça devido a dores no estômago e de cabeça. O abuso ocorreu durante o atendimento com o médico. Logo após a consulta, ela ligou para um amigo, muito abalada e chorando, pedindo ajuda. Em um trecho da ligação, que foi gravada, a vítima relatou o que ocorreu.

"Ele pediu para levantar e ir do lado dele. Quando ele ia ouvir meu coração, eu não achei estranho, mas achei estranho que depois ele encostou nos meus seios. Depois ele me pediu para virar e encostou na minha bunda, e me pediu para abaixar a calça e ele chegou a pegar na minha calcinha. [...] Meu telefone começou a tocar e ele disse: ‘não fala nada para o seu namorado do que está acontecendo aqui não'" Paciente vítima, 19 anos - Não identificada

A vítima contou para a reportagem de A Gazeta que Djanilson segurou e alisou a mão dela, e continuava insistindo para que ela aceitasse se encontrar com ele fora do hospital. O médico ainda teria pedido fotos dela. “Ele falou que faria o que eu quisesse. Disse que eu era uma gracinha, que queria me encontrar no outro dia”, relata.

Após cerca de seis minutos com o médico, ela resolveu se levantar, e ir embora. “Eu achei todo o atendimento muito estranho. Fiquei muito chateada quando percebi o que estava acontecendo. Eu já passei por isso antes, e agora de novo, no hospital ainda, onde você está em um estado fragilizado”, contou.

Após o ocorrido, a jovem fez um Boletim de Ocorrência contra o médico. Djanilson foi detido e conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde, segundo a Polícia Civil , foi autuado em flagrante por importunação sexual.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o médico foi levado preso para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de São Mateus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lamentou a situação e informou que está esperando a conclusão da apuração dos fatos para tomar as medidas administrativas cabíveis.

A secretária informou ainda que o médico é contratado por uma empresa que presta serviço de plantão médico, e que atende o Consórcio Regional de Saúde.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRMES) foi procurado, assim que houver retorno o texto será atualizado.

A reportagem da TV Gazeta Norte fez contato com a defesa do médico, que preferiu não se manifestar até ter acesso aos autos.