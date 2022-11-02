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Jovem denunciou

Médico é preso suspeito de importunação sexual a paciente em São Mateus

Durante um atendimento, uma paciente de 19 anos relatou que o médico Djanilson Maziolle Chagas passou a mão nos seios e nádegas dela, e pediu para se encontrar com a vítima fora do hospital. O caso é investigado pela polícia
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 nov 2022 às 12:46

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 12:46

Médico é preso suspeito de importunação sexual a uma paciente em São Mateus
Após o ocorrido, a jovem de 19 anos fez um Boletim de Ocorrência contra o médico Crédito: Raphael Verly
Um médico de 60 anos foi preso em flagrante, nesta terça-feira (1), suspeito de importunação sexual a uma paciente em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a denúncia, o médico Djanilson Maziolle Chagas, durante um atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, passou a mão nos seios e nádegas de uma paciente de 19 anos, e pediu para se encontrar com a vítima fora do hospital. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus.
A vítima procurou a unidade na tarde de terça  devido a dores no estômago e de cabeça. O abuso ocorreu durante o atendimento com o médico.  Logo após a consulta, ela ligou para um amigo, muito abalada e chorando, pedindo ajuda. Em um trecho da ligação, que foi gravada, a vítima relatou o que ocorreu. 
"Ele pediu para levantar e ir do lado dele. Quando ele ia ouvir meu coração, eu não achei estranho, mas achei estranho que depois ele encostou nos meus seios. Depois ele me pediu para virar e encostou na minha bunda, e me pediu para abaixar a calça e ele chegou a pegar na minha calcinha. [...] Meu telefone começou a tocar e ele disse: ‘não fala nada para o seu namorado do que está acontecendo aqui não'"
Paciente vítima, 19 anos - Não identificada
A vítima contou para a reportagem de A Gazeta que Djanilson segurou e alisou a mão dela, e continuava insistindo para que ela aceitasse se encontrar com ele fora do hospital. O médico ainda teria pedido fotos dela. “Ele falou que faria o que eu quisesse. Disse que eu era uma gracinha, que queria me encontrar no outro dia”, relata.
Após cerca de seis minutos com o médico, ela resolveu se levantar, e ir embora. “Eu achei todo o atendimento muito estranho. Fiquei muito chateada quando percebi o que estava acontecendo. Eu já passei por isso antes, e agora de novo, no hospital ainda, onde você está em um estado fragilizado”, contou.
Após o ocorrido, a jovem fez um Boletim de Ocorrência contra o médico. Djanilson foi detido e conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por importunação sexual.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o médico foi levado preso para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de São Mateus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lamentou a situação e informou que está esperando a conclusão da apuração dos fatos para tomar as medidas administrativas cabíveis.
A secretária informou ainda que o médico é contratado por uma empresa que presta serviço de plantão médico, e que atende o Consórcio Regional de Saúde.
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRMES) foi procurado, assim que houver retorno o texto será atualizado.
A reportagem da TV Gazeta Norte fez contato com a defesa do médico, que preferiu não se manifestar até ter acesso aos autos. 

Atualização

02/11/2022 - 5:22
A defesa do médico atendeu a reportagem e disse que não se manifestaria até ter acesso aos autos. O texto foi atualizado.

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