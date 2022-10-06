Vila Valério: médico é preso em unidade de saúde suspeito de assédio

O médico Bruno Aguiar Battisti, de 35 anos, foi preso em flagrante suspeito de assediar e tocar indevidamente uma paciente de 19 anos, durante uma consulta médica na Unidade de Saúde de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o médico fez perguntas sobre a vida sexual da jovem e depois a beijou no pescoço, além de abraçar e apertar as nádegas dela.
A prisão ocorreu na terça-feira (04), dentro da Unidade de Saúde do município, mas a informação só foi divulgada nesta se quinta-feira (6). De acordo com a PC, a vítima foi até a delegacia do município logo após a consulta e denunciou o médico. O homem continuou a assediar a jovem por mensagens.
“Enquanto a vítima estava na delegacia prestando depoimento, ela recebeu mensagens do médico que continuou a conduta imprópria adotada durante o atendimento na Unidade de Saúde. Desta forma, uma equipe de policiais imediatamente se encaminhou ao local de trabalho do suspeito para que ele fosse conduzido à delegacia”, explicou a titular da Delegacia de Polícia de Vila Valério, delegada Gabriella Zaché.
O profissional foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus (CDPSM).
Na delegacia, os policiais constataram ainda que o médico foi demitido recentemente de outra instituição de saúde por estar assediando servidoras. A PC orienta que as vítimas procurem a delegacia mais próxima e registrem Boletim de Ocorrência, para que todos os casos sejam devidamente investigados.
ALVARÁ DE SOLTURA
A Secretaria de Estado da Justiça informou que Bruno Aguiar Battisti recebeu alvará de soltura nesta quinta-feira (6) e deixou o presídio.
A reportagem de A Gazeta também tenta contato com a defesa do profissional. Caso a mesma se manifeste, o texto será atualizado. O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) também foi procurado para se posicionar. Quando a resposta for obtida, ela será acrescentada ao texto.
Atualização
07/10/2022 - 8:29
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o médico Bruno Aguiar Battisti recebeu alvará de soltura e deixou o presídio na noite desta quinta-feira (6). O texto foi atualizado.