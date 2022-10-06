Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Durante consulta

Vila Valério: médico é preso em unidade de saúde suspeito de assédio

Segundo a Polícia Civil, o médico fez perguntas sobre a vida sexual de uma paciente de 19 anos e depois a beijou no pescoço, além de abraçar e apertar as nádegas dela

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 18:12

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 out 2022 às 18:12
O médico Bruno Aguiar Battisti, de 35 anos, foi preso em flagrante suspeito de assediar e tocar indevidamente uma paciente de 19 anos, durante uma consulta médica na Unidade de Saúde de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o médico fez perguntas sobre a vida sexual da jovem e depois a beijou no pescoço, além de abraçar e apertar as nádegas dela.
A prisão ocorreu na terça-feira (04), dentro da Unidade de Saúde do município, mas a informação só foi divulgada nesta se quinta-feira (6). De acordo com a PC, a vítima foi até a delegacia do município logo após a consulta e denunciou o médico. O homem continuou a assediar a jovem por mensagens.
“Enquanto a vítima estava na delegacia prestando depoimento, ela recebeu mensagens do médico que continuou a conduta imprópria adotada durante o atendimento na Unidade de Saúde. Desta forma, uma equipe de policiais imediatamente se encaminhou ao local de trabalho do suspeito para que ele fosse conduzido à delegacia”, explicou a titular da Delegacia de Polícia de Vila Valério, delegada Gabriella Zaché.
O profissional foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus (CDPSM).
Na delegacia, os policiais constataram ainda que o médico foi demitido recentemente de outra instituição de saúde por estar assediando servidoras. A PC orienta que as vítimas procurem a delegacia mais próxima e registrem Boletim de Ocorrência, para que todos os casos sejam devidamente investigados.

ALVARÁ DE SOLTURA

A Secretaria de Estado da Justiça  informou que Bruno Aguiar Battisti recebeu alvará de soltura nesta quinta-feira (6) e deixou o presídio.
A reportagem de A Gazeta também tenta contato com a defesa do profissional. Caso a mesma se manifeste, o texto será atualizado. O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) também foi procurado para se posicionar. Quando a resposta for obtida, ela será acrescentada ao texto.

Atualização

07/10/2022 - 8:29
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o médico Bruno Aguiar Battisti recebeu alvará de soltura e deixou o presídio na noite desta quinta-feira (6). O texto foi atualizado.

Veja Também

Jovem estupra adolescente e a mantém em cárcere privado em Vila Velha

Polícia divulga vídeo com motorista bebendo antes de atropelar modelo no ES

Mulher é estuprada por motorista de app em corrida na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assédio Sexual Polícia Civil Vila Valério ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'
Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados