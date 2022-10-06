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Constantes ameaças

Jovem estupra adolescente e a mantém em cárcere privado em Vila Velha

Para não engravidar, a vítima, de 14 anos, ainda era obrigada a tomar três anticoncepcionais por dia e chá de boldo; homem foi preso nessa quarta-feira (05)

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2022 às 16:50
Um homem de 21 anos foi preso nessa quarta-feira (05), em Vila Velha, suspeito de ser estuprar, ameaçar e manter em cárcere privado uma adolescente de 14 anos. Ele teve a prisão decretada pela Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), após investigações da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
Jovem estupra adolescente e a mantém em cárcere privado em Vila Velha
Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início quando a vítima conseguiu fugir da residência, indo para a casa dos pais dela. Eles a levaram à DPCA, onde a vítima relatou sofrer constantes agressões físicas cometidas pelo suspeito, que utilizava fio, sandália, cabo de vassoura e desferia socos para praticar as violências, além de ser obrigada a manter relações sexuais com ele. A vítima também era ameaçada de morte caso saísse da casa onde viviam.
“A família era contrária ao relacionamento dela e registrou um boletim de fuga da adolescente. Eles alegaram não ter conhecimento do que estava acontecendo”, contou a delegada Rhaiana Bremenkamp, que é titular da DPCA.
Ainda de acordo com a delegada, a adolescente era obrigada a tomar chá de boldo e três anticoncepcionais por dia, para que não engravidasse após os abusos.
A prisão aconteceu quando o suspeito chegava para trabalhar em um supermercado no município canela-verde. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS), onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele vai responder pelos crimes de estupro qualificado, cárcere privado, lesão corporal e ameaça.

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