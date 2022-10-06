Um homem de 21 anos foi preso nessa quarta-feira (05), em Vila Velha , suspeito de ser estuprar, ameaçar e manter em cárcere privado uma adolescente de 14 anos. Ele teve a prisão decretada pela Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), após investigações da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Your browser does not support the audio element. Jovem estupra adolescente e a mantém em cárcere privado em Vila Velha

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início quando a vítima conseguiu fugir da residência, indo para a casa dos pais dela. Eles a levaram à DPCA, onde a vítima relatou sofrer constantes agressões físicas cometidas pelo suspeito, que utilizava fio, sandália, cabo de vassoura e desferia socos para praticar as violências, além de ser obrigada a manter relações sexuais com ele. A vítima também era ameaçada de morte caso saísse da casa onde viviam.

“A família era contrária ao relacionamento dela e registrou um boletim de fuga da adolescente. Eles alegaram não ter conhecimento do que estava acontecendo”, contou a delegada Rhaiana Bremenkamp, que é titular da DPCA.

Ainda de acordo com a delegada, a adolescente era obrigada a tomar chá de boldo e três anticoncepcionais por dia, para que não engravidasse após os abusos.