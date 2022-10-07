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Vila Valério

Médico suspeito de assediar paciente no ES é solto após pagar R$ 20 mil de fiança

Bruno Aguiar Battisti, de 35 anos, tinha sido autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual e estava no Centro de Detenção Provisória de São Mateus (CDPSM)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 out 2022 às 10:45

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 10:45

O médico Bruno Aguiar Battisti, de 35 anos, preso em flagrante na última terça-feira (4), suspeito de assediar e tocar indevidamente uma paciente de 19 anos em uma consulta médica na Unidade de Saúde de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, deixou a prisão na tarde desta quinta-feira (6) após pagar uma fiança de R$ 20 mil. O valor foi estipulado durante a audiência de custódia realizada no mesmo dia.
Segundo a Polícia Civil, o médico fez perguntas sobre a vida sexual da jovem e depois a beijou no pescoço, além de abraçar e apertar as nádegas dela. De acordo com a corporação, a vítima foi até a delegacia do município logo após a consulta e denunciou o médico. O homem continuou a assediar a jovem por mensagens.
“Enquanto a vítima estava na delegacia prestando depoimento, ela recebeu mensagens do médico que continuou a conduta imprópria adotada durante o atendimento na Unidade de Saúde. Desta forma, uma equipe de policiais imediatamente se encaminhou ao local de trabalho do suspeito para que ele fosse conduzido à delegacia”, explicou a titular da Delegacia de Polícia de Vila Valério, delegada Gabriella Zaché.
Delegacia de Polícia de Jaguaré
Crime é investigado pela delegada Gabriella Zaché, titular das delegacias de Vila Valério e Jaguaré Crédito: Divulgação
Na delegacia, os policiais constataram ainda que o médico foi demitido recentemente de outra instituição de saúde por estar assediando servidoras. A Polícia Ciovi orienta que as vítimas procurem a delegacia mais próxima e registrem Boletim de Ocorrência, para que todos os casos sejam devidamente investigados.
A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa do profissional. Caso a mesma se manifeste, o texto será atualizado. O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) também foi procurado para se posicionar. Quando a resposta for obtida, ela será acrescentada ao texto.
Médico suspeito de assediar paciente no ES é solto após pagar 20 mil reais de fiança

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