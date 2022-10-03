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Briga de casal

Jovem é morto ao ameaçar PMs que foram impedir agressão em Vila Valério

Segundo a PM, João Paulo Vitório Barbosa, de 24 anos, tentou atacar os militares com uma foice e acabou atingido por quatro tiros

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 12:24

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 out 2022 às 12:24
Um jovem de 24 anos foi morto a tiros ao ameaçar policiais militares que foram acionados para apartar uma briga entre ele e a esposa no último sábado (1º), em Córrego Valério, na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que o rapaz estaria agredindo a mulher dentro de casa. Quando os militares chegaram ao local, João Paulo Vitório Barbosa teria tentado atacar os policiais com uma foice – um dos PMs reagiu e atirou contra ele.
Segundo a PM, os policiais tentaram dialogar e convencer João Paulo a se render e entregar a arma, mas ele  partiu para cima dos agentes com a foice e acabou "alvejado diante do risco da integridade física dos policiais". Ferido por quatro disparos, o jovem foi encaminhado ao Pronto Atendimento (PA) de Vila Valério, mas teve o óbito confirmado após dar entrada na unidade.
Com a chegada da PM, a companheira de João Paulo conseguiu fugir para a casa de um vizinho e, após pedir socorro, teria corrido para uma área de mata. Ela não foi mais localizada pela polícia. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da mulher relatou aos policiais que o genro agrediu e tentou matar a filha dela com uma faca.
Sirene de polícia
Caso é investigado pela Delegacia de Vila Valério Crédito: Reprodução
Conforme boletim de ocorrência da PM, a irmã do jovem também conversou com os militares e contou que João Paulo tinha problemas mentais e usava bebidas alcoólicas com os medicamentos controlados, o que o deixava agressivo e descontrolado. Segundo ela, o rapaz agredia a esposa frequentemente.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para o PA de Vila Valério na noite de sábado para fazer o recolhimento do corpo – que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência foi registrada como homicídio em confronto com agente do Estado e seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Vila Valério, informou a corporação.

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