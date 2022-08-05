De cerveja a TVs: bandidos fazem a limpa em supermercado de Vila Valério

Alguns dos itens apreendidos pela PM na ação Crédito: Divulgação/PMES

Dois criminosos fizeram funcionários reféns e roubaram, entre outros itens, bebidas alcoólicas, televisões, mais de R$ 7 mil e uma caminhonete carregada com 19 sacas de pimenta-do-reino, em assalto a um supermercado na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo . O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (4). Durante a fuga, houve perseguição e os suspeitos trocaram tiros com policiais militares e um deles – detento em saída temporária – foi detido.

Polícia Militar disse ter sido acionada para ocorrência sobre um assalto a um supermercado. O proprietário do local contou aos militares que dois suspeitos entraram no estabelecimento e fizeram funcionários e clientes reféns, trancando-os no escritório. A dupla, segundo o empresário, fez diversas ameaças dizendo conhecerem as vítimas e que retornariam para matá-las. Do local, foram levados diversos produtos e também pertences dos reféns. Confira:

Caminhonete Volkswagen Amarok;

19 sacos de pimenta-do-reino (cada um com cerca de 45 kg);

Um celular do suspeito;

R$ 7.098,00 em espécie;

Duas televisões de tela plana;

42 garrafas de cerveja;

Um fardo de cerveja;

Um litro de uísque;

Uma garrafa de gin;

Nove caixas de bombom;

36 isqueiros;

30 maços de cigarro;

1 ventilador;

12 pares de sandálias.

De acordo com a PM, o dono do supermercado disse que cada saco de pimenta-do-reino pesava cerca de 45 kg (totalizando 855 kg do produto). A mercadoria é avaliada em mais de R$ 10 mil.

PERSEGUIÇÃO E TROCA DE TIROS

Segundo informações da PM, os criminosos chegaram ao supermercado em um carro Volkswagen Fox vermelho e fugiram, um em cada veículo, levando uma caminhonete do dono do supermercado, uma Volkswagen Amarok branca da vítima – na carroceria do veículo havia 19 sacos de pimenta-do-reino. Entre os itens roubados, estava o celular da vítima, que acionou o GPS do aparelho e indicou aos policiais a localização da dupla.

Caminhonete roubada se envolveu em acidente Crédito: Divulgação/PMES

Durante a fuga, o suspeito que estava na caminhonete se envolveu em um acidente e deixou o veículo para trás. A dupla seguiu no Volkswagen Fox vermelho e foi localizada pelos policiais. Durante a perseguição, os criminosos se envolveram em mais um acidente. Os suspeitos saíram do carro e atiraram em direção aos policiais, que revidaram.

Após a troca de tiros, um dos homens foi detido e conduzido até a Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério. O suspeito foi identificado como Helieton Costa Lima, de 28 anos. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), ele deu entrada no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte. O outro suspeito fugiu por uma mata e não foi localizado.

A Sejus disse que Helieton estava preso desde setembro de 2015 e cumpria pena na Penitenciária Regional de São Mateus. O detento deixou a prisão na última quarta-feira (3), após receber benefício de saída temporária.

Os materiais que haviam sido roubados – que estavam na caminhonete e no carro – foram recuperados. A polícia também apreendeu um revólver e nove munições.

Veículo utilizado por dupla durante a f Crédito: Divulgação/PMES