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Atuava na colheita

Morte na lavoura: corpo é achado sob galhos de café em Vila Valério

Com hematomas no olho e ferimento na testa, corpo do homem estava em estado de decomposição e coberto por galhos de café. Vítima teria sido arrastada para dentro da lavoura

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 16:59

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 mai 2022 às 16:59
Plantação de Café
Plantação de Café no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Conta Café
Um homem foi encontrado morto em meio a uma lavoura de café na localidade de Córrego Padre Francisco, em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (23). Segundo a Polícia Militar, o corpo estava em estado de decomposição e coberto por galhos da plantação.
O dono da propriedade informou aos militares que a vítima seria um homem que havia saído da Bahia para trabalhar em uma lavoura da região durante o período de colheita do café.
A Polícia Militar informou que, ainda de acordo com o relato, o homem estava desaparecido desde a última quarta-feira (18). Ele foi visto pela última vez na companhia de outro trabalhador rural, que também chegou à região no período de colheita.
A vítima teria sido arrastada para dentro da lavoura. O corpo do homem, que tinha hematomas no olho e um ferimento na testa, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Segundo a Polícia Civil, apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.
"O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Vila Valério, que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito", informou a Polícia Civil.

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