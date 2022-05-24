Morte na lavoura: corpo é achado sob galhos de café em Vila Valério

Plantação de Café no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Conta Café

Um homem foi encontrado morto em meio a uma lavoura de café na localidade de Córrego Padre Francisco, em Vila Valério , no Noroeste do Espírito Santo , na tarde desta segunda-feira (23). Segundo a Polícia Militar , o corpo estava em estado de decomposição e coberto por galhos da plantação.

O dono da propriedade informou aos militares que a vítima seria um homem que havia saído da Bahia para trabalhar em uma lavoura da região durante o período de colheita do café.

A Polícia Militar informou que, ainda de acordo com o relato, o homem estava desaparecido desde a última quarta-feira (18). Ele foi visto pela última vez na companhia de outro trabalhador rural, que também chegou à região no período de colheita.

A vítima teria sido arrastada para dentro da lavoura. O corpo do homem, que tinha hematomas no olho e um ferimento na testa, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Segundo a Polícia Civil, apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.