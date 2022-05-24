Mulher foi morta em Itapemirim para não ser testemunha em júri

Anna Maria Max de Souza foi morta a tiros na madrugada do dia 2 de maio deste ano, em Itapemirim Crédito: Redes sociais

Os suspeitos foram detidos durante uma operação chamada “ANNA, realizada por policiais civis da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, em parceria com a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), e com o apoio das guardas municipais de Itapemirim e de Marataízes

A Polícia Civil capixaba informou que as prisões aconteceram em Araruama, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro; em Iriri, no município de Anchieta, e em Marataízes, ambas cidades no Litoral Sul do Espírito Santo.

Chefe da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, o delegado Djalma Pereira Lemos contou que Anna Maria foi alvo de vários disparos de arma de fogo na madrugada do dia 2 de maio, no bairro Maraguá, em Itapemirim, e encontrada abandonada e sem documentos de identificação.

"Realizamos a identificação da vítima por meio de coleta de depoimento de testemunhas e familiares, e depois identificamos o veículo utilizado pelos suspeitos para levar a mulher ao local de sua execução. A vítima, ao sair com os autores do crime, temia ser morta e ligou para um familiar, avisando que estaria saindo com pessoas suspeitas" Djalma Pereira Lemos - Delegado titular da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim

EMBOSCADA CONTRA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO

O delegado explicou que Anna Maria foi atraída ao município de Anchieta e levada para o bairro Maraguá, em Itapemirim, onde foi executada e abandonada. “A vítima seria testemunha de acusação em um júri que seria realizado no dia 4 de maio, a respeito de um homicídio de 2018, que ocorreu na Ilha do Gambá, em Piúma. No dia do crime, o parceiro dela foi executado com um tiro na nuca enquanto eles estavam tendo relação sexual”, explicou Djalma Pereira Lemos.

O chefe da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim disse que, na época do assassinato do namorado de Anna Maria, a mulher conseguiu escapar dos tiros e reconheceu os suspeitos. “Ela foi morta para que não testemunhasse nesse processo”, relatou.

Ao todo, cinco suspeitos foram identificados por envolvimento no crime, até o momento, segundo o delegado. “Dois irmãos ‘pistoleiros’ de Araruama, no Rio de Janeiro, que vieram ao Estado a pedido e intermédio de seu irmão de criação que morava em Marataízes, um segurança que trabalhava em uma loja comercial e tinha um terreno próximo ao local onde a mulher foi morta. Os três ainda contrataram uma quarta pessoa, dona do veículo utilizado no crime. O quinto envolvido seria o pai do ex-companheiro da mulher, morto em 2018. Ele não aceitava o relacionamento dos dois”, pronunciou.

HOMICÍDIO QUALIFICADO

A Polícia Civil informou que os suspeitos responderão por homicídio qualificado. Segundo a corporação, após o cumprimento de mandado de prisão temporária, os três suspeitos detidos em Anchieta e Marataízes foram encaminhados ao sistema prisional capixaba. Já o suspeito detido no Rio de Janeiro foi recambiado pela equipe da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim para o Espírito Santo.