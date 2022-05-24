Pai descobre pela TV que filha foi esfaqueada pelo ex em Viana

Abel Jacinto, pai da mulher esfaqueada em Viana Crédito: Reprodução

"Um rapaz me ligou e perguntou se eu estava sabendo. Disse que não estava sabendo e eu fui assistir o jornal e vi passando", contou o pai da vítima, Abel Jacinto.

De acordo com Abel, a filha foi orientada por ele e pela mãe a terminar o relacionamento. Segundo o pai da mulher, o homem, identificado como Ezequias Santos Reis, já tinha um comportamento violento.

VÍTIMA FEZ ANIVESÁRIO NO SÁBADO

"Falei com ela para ir embora, a mãe dela falou. Ela fez aniversário sábado, 36 anos, desejei parabéns para ela, mandei um áudio, mas ela disse que não iria [voltar]. Toda vida foi um pouco agressivo [o ex], tomava remédio controlado, porque ele tinha um distúrbio. Não adianta hoje a medida protetiva, não segura. Olha o que aconteceu com a minha filha. Tem que sair fora, né. Estou pedindo a Deus para abençoar, ela recuperar, e que ela venha embora para casa", disse.

Ezequias Santos Reis, preso por esfaquear mulher em Viana Crédito: Rodrigo Gomes

ATAQUE E AGRESSÃO

De acordo com o boletim da Polícia Militar, a vítima foi golpeada com 21 facadas, sendo cinco no peito, seis na barriga e 10 na região das costas. Moradores que presenciaram o ataque agrediram o homem. Ele foi espancado com pauladas e socos.

A mulher foi socorrida e levada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Antes de ser encaminhado à delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), Ezequias Santos Reis passou por atendimento médico na mesma unidade. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e encaminhado ao sistema prisional.

Sandália da mulher esfaqueada em Viana Crédito: Rodrigo Gomes

O agressor disse aos policiais que atacou a vítima por ela ter registrado um boletim de ocorrência contra ele, denunciando outro caso de violência que já havia sofrido. Na denúncia, a mulher informou que ela e o atual companheiro foram atacados com pedradas pelo ex.