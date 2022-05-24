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21 facadas

Pai descobre pela TV que filha foi esfaqueada pelo ex em Viana

Abel Jacinto contou que foi assistir ao jornal e descobriu pela televisão que a filha havia sido esfaqueada com mais de 20 facadas pelo ex-marido. A vítima completou 36 anos no sábado

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 07:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2022 às 07:23
Abel Jacinto, pai da mulher esfaqueada em Viana
Abel Jacinto, pai da mulher esfaqueada em Viana Crédito: Reprodução
O pai da mulher de 36 anos que está internada em estado grave após ter sido esfaqueada pelo ex-marido, um homem de 44, depois de sair da igreja, na noite de domingo (22), no bairro Soteco, em Viana, na Grande Vitória, ficou sabendo do crime pela televisão.
"Um rapaz me ligou e perguntou se eu estava sabendo. Disse que não estava sabendo e eu fui assistir o jornal e vi passando", contou o pai da vítima, Abel Jacinto.
De acordo com Abel, a filha foi orientada por ele e pela mãe a terminar o relacionamento. Segundo o pai da mulher, o homem, identificado como Ezequias Santos Reis, já tinha um comportamento violento.

VÍTIMA FEZ ANIVESÁRIO NO SÁBADO 

"Falei com ela para ir embora, a mãe dela falou. Ela fez aniversário sábado, 36 anos, desejei parabéns para ela, mandei um áudio, mas ela disse que não iria [voltar]. Toda vida foi um pouco agressivo [o ex], tomava remédio controlado, porque ele tinha um distúrbio. Não adianta hoje a medida protetiva, não segura. Olha o que aconteceu com a minha filha. Tem que sair fora, né. Estou pedindo a Deus para abençoar, ela recuperar, e que ela venha embora para casa", disse.
Ezequias Santos Reis, preso por esfaquear mulher em Viana
Ezequias Santos Reis, preso por esfaquear mulher em Viana Crédito: Rodrigo Gomes

ATAQUE E AGRESSÃO

De acordo com o boletim da Polícia Militar, a vítima foi golpeada com 21 facadas, sendo cinco no peito, seis na barriga e 10 na região das costas. Moradores que presenciaram o ataque agrediram o homem. Ele foi espancado com pauladas e socos.
A mulher foi socorrida e levada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Antes de ser encaminhado à delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), Ezequias Santos Reis passou por atendimento médico na mesma unidade. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e encaminhado ao sistema prisional. 
Sandália da mulher esfaqueada em Viana
Sandália da mulher esfaqueada em Viana Crédito: Rodrigo Gomes
O agressor disse aos policiais que atacou a vítima por ela ter registrado um boletim de ocorrência contra ele, denunciando outro caso de violência que já havia sofrido. Na denúncia, a mulher informou que ela e o atual companheiro foram atacados com pedradas pelo ex.
Com informações do g1 ES e de Daniela Carla, da TV Gazeta

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