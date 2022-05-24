Pai descobre pela TV que filha foi esfaqueada pelo ex em Viana

O pai da mulher de 36 anos que está internada em estado grave após ter sido esfaqueada pelo ex-marido, um homem de 44, depois de sair da igreja, na noite de domingo (22), no bairro Soteco, em Viana, na Grande Vitória, ficou sabendo do crime pela televisão.
"Um rapaz me ligou e perguntou se eu estava sabendo. Disse que não estava sabendo e eu fui assistir o jornal e vi passando", contou o pai da vítima, Abel Jacinto.
De acordo com Abel, a filha foi orientada por ele e pela mãe a terminar o relacionamento. Segundo o pai da mulher, o homem, identificado como Ezequias Santos Reis, já tinha um comportamento violento.
VÍTIMA FEZ ANIVESÁRIO NO SÁBADO
"Falei com ela para ir embora, a mãe dela falou. Ela fez aniversário sábado, 36 anos, desejei parabéns para ela, mandei um áudio, mas ela disse que não iria [voltar]. Toda vida foi um pouco agressivo [o ex], tomava remédio controlado, porque ele tinha um distúrbio. Não adianta hoje a medida protetiva, não segura. Olha o que aconteceu com a minha filha. Tem que sair fora, né. Estou pedindo a Deus para abençoar, ela recuperar, e que ela venha embora para casa", disse.
ATAQUE E AGRESSÃO
De acordo com o boletim da Polícia Militar, a vítima foi golpeada com 21 facadas, sendo cinco no peito, seis na barriga e 10 na região das costas. Moradores que presenciaram o ataque agrediram o homem. Ele foi espancado com pauladas e socos.
A mulher foi socorrida e levada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Antes de ser encaminhado à delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), Ezequias Santos Reis passou por atendimento médico na mesma unidade. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e encaminhado ao sistema prisional.
O agressor disse aos policiais que atacou a vítima por ela ter registrado um boletim de ocorrência contra ele, denunciando outro caso de violência que já havia sofrido. Na denúncia, a mulher informou que ela e o atual companheiro foram atacados com pedradas pelo ex.
Com informações do g1 ES e de Daniela Carla, da TV Gazeta