Homem é morto após discussão em jogo de baralho em Vila Valério

Um homem foi assassinado na noite de quinta-feira (30) na localidade de Córrego Dourado, na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, identificada como André Klitzke, levou um tiro no rosto após se envolver em uma discussão durante um jogo de baralho. Ele foi socorrido, mas chegou a um Pronto Atendimento já sem vida.
Testemunhas contaram para a PM, consta no relatório policial, que André já tinha discutido em ocasiões anteriores com o autor do disparo. A confusão aconteceu em um bar, ao lado de uma mercearia. Após atirar, o suspeito fugiu em uma moto vermelha. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda fez o resgate da vítima, mas o homem não resistiu ao ferimento.
Foram feitas buscas para tentar localizar o indivíduo, mas ele não foi encontrado pelos policiais.
O crime é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério. Segundo a Polícia Civil, detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser feito o exame cadavérico. A população pode ajudar e contribuir com informações que auxiliem as investigações a partir do Disque-Denúncia 181, de forma anônima.