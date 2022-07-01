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Noroeste do ES

Homem é morto após discussão em jogo de baralho em Vila Valério

Vítima levou um tiro no rosto e foi socorrida por uma ambulância do Samu, mas chegou ao Pronto Atendimento já sem vida
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 jul 2022 às 12:36

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 12:36

Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo
Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Vila Valério
Um homem foi assassinado na noite de quinta-feira (30) na localidade de Córrego Dourado, na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, identificada como André Klitzke, levou um tiro no rosto após se envolver em uma discussão durante um jogo de baralho. Ele foi socorrido, mas chegou a um Pronto Atendimento já sem vida.
Testemunhas contaram para a PM, consta no relatório policial, que André já tinha discutido em ocasiões anteriores com o autor do disparo. A confusão aconteceu em um bar, ao lado de uma mercearia. Após atirar, o suspeito fugiu em uma moto vermelha. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda fez o resgate da vítima, mas o homem não resistiu ao ferimento.
Foram feitas buscas para tentar localizar o indivíduo, mas ele não foi encontrado pelos policiais.
O crime é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério. Segundo a Polícia Civil, detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser feito o exame cadavérico. A população pode ajudar e contribuir com informações que auxiliem as investigações a partir do Disque-Denúncia 181, de forma anônima.

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