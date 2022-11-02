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Vila Velha

Troca de tiros termina com acidente e dois feridos no ES

Ocorrência começou com tiroteio em Cocal e terminou com acidente em Residencial Coqueiral, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2022 às 11:51

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 11:51

Troca de tiros em Vila Velha
Acidente em Vila Velha após troca de tiros Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Uma troca de tiros entre criminosos terminou com pelo menos dois feridos e um acidente, na manhã desta quarta-feira (2), em Vila Velha.
De acordo com informações da TV Gazeta, os suspeitos estavam, por volta de 6h30, em dois carros quando trocaram tiros no bairro Cocal. Os dois veículos ficaram com mais de 30 perfurações.
Em seguida, criminosos que estavam em um dos veículos fugiram em direção ao bairro Residencial Coqueiral. Na fuga, eles bateram no carro de um morador, que estava estacionado.
Segundo uma moradora da região que não quis ser identificada, contou à reportagem que por pouco não foi atropelada pelos suspeitos.
Um dos feridos levou um tiro no peito, pediu ajuda a familiares e foi levado para o Hospital Estadual Bezerra de Faria. O outro suspeito baleado também deu entrada na unidade.
Os demais envolvidos na troca de tiros fugiram. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e, somente após a finalização das diligências, terá mais informações sobre o caso.
* Com informações de André Falcão, da TV Gazeta. 

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