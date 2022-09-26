Segurança reforçada em escolas e postos de saúde após tiroteio em Vitória

Um tiroteio registrado no Morro da Capixaba, que fica entre a região da Fonte Grande e Moscoso, em Vitória, assustou moradores na tarde desta segunda-feira (26). Por causa da ocorrência, agentes da Guarda Municipal precisaram reforçar a segurança em escolas e unidades de saúde da localidade.
Segundo apuração inicial do repórter João Brito, da TV Gazeta, os tiros seriam resultado de uma guerra entre gangues rivais. Três suspeitos foram presos. O tenente Will, da Polícia Militar, informou que eles eram líderes da boca de fumo da região.
"Esses indivíduos que foram detidos hoje (26) já se estabeleceram na comunidade da Capixaba. Eles tinham domínio do tráfico e estavam recebendo ataques de outros criminosos. Foram três detidos: um de Cariacica, de 20 anos; um de Vila Velha, de 21 anos; e outro de Vila Velha, de 15 anos", detalhou o tenente.
Com os suspeitos, foram apreendidos uma pistola de calibre 9mm, um revólver calibre 38, entorpecentes (cocaína e maconha) e radiocomunicadores. Os três suspeitos foram levados para o DPJ de Vitória, assim como as armas e as drogas.
Policiais militares ocuparam a região até o início da noite, mas a ocorrência já foi encerrada. A corporação informou ainda que "os tiros foram efetuados em uma área de mata e nenhuma vítima foi localizada".
Já a Prefeitura de Vitória disse que "agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória estão em pontos bases em unidades de saúde e escolas da região do Morro da Capixaba, onde foi confirmada pelo Ciodes a ocorrência de tiroteio. A GCMV está em patrulhamento nos bairros do entorno, junto à Polícia Militar, monitorando também as ocorrências".
Moradores chegaram a relatar que houve correria de famílias indo buscar crianças na escola, mas a Secretaria de Educação de Vitória (Seme) garantiu que não houve alteração no dia letivo das unidades de ensino da região.
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) ainda ressaltou que os atendimentos na rede também aconteceram normalmente.