Segurança reforçada em escolas e postos de saúde após tiroteio em Vitória

Tiros e tensão em morro da Capital termina com dois presos e patrulhamento reforçado Crédito: João Brito

Um tiroteio registrado no Morro da Capixaba, que fica entre a região da Fonte Grande e Moscoso, em Vitória , assustou moradores na tarde desta segunda-feira (26). Por causa da ocorrência, agentes da Guarda Municipal precisaram reforçar a segurança em escolas e unidades de saúde da localidade.

TV Gazeta, os tiros seriam resultado de uma guerra entre gangues rivais. Três suspeitos foram presos. O tenente Will, da Segundo apuração inicial do repórter João Brito, da, os tiros seriam resultado de uma guerra entre gangues rivais. Três suspeitos foram presos. O tenente Will, da Polícia Militar , informou que eles eram líderes da boca de fumo da região.

"Esses indivíduos que foram detidos hoje (26) já se estabeleceram na comunidade da Capixaba. Eles tinham domínio do tráfico e estavam recebendo ataques de outros criminosos. Foram três detidos: um de Cariacica, de 20 anos; um de Vila Velha, de 21 anos; e outro de Vila Velha, de 15 anos", detalhou o tenente.

Com os suspeitos, foram apreendidos uma pistola de calibre 9mm, um revólver calibre 38, entorpecentes (cocaína e maconha) e radiocomunicadores. Os três suspeitos foram levados para o DPJ de Vitória, assim como as armas e as drogas.

Policiais militares ocuparam a região até o início da noite, mas a ocorrência já foi encerrada. A corporação informou ainda que "os tiros foram efetuados em uma área de mata e nenhuma vítima foi localizada".

Já a Prefeitura de Vitória disse que "agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória estão em pontos bases em unidades de saúde e escolas da região do Morro da Capixaba, onde foi confirmada pelo Ciodes a ocorrência de tiroteio. A GCMV está em patrulhamento nos bairros do entorno, junto à Polícia Militar , monitorando também as ocorrências".

Moradores chegaram a relatar que houve correria de famílias indo buscar crianças na escola, mas a Secretaria de Educação de Vitória (Seme) garantiu que não houve alteração no dia letivo das unidades de ensino da região.