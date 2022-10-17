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Perseguição termina em tiroteio e batida de carro na Serra

Uma aeronave do Notaer também foi acionada para ajudar na localização dos suspeitos; um adolescente de 16 anos foi apreendido

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 20:48

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

17 out 2022 às 20:48
Perseguição, batida de carro e tiros em bairros da Serra, nesta segunda-feira (17)
Perseguição, batida de carro e tiros em bairros da Serra, nesta segunda-feira (17) Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma perseguição terminou em troca de tiros, apreensão e até em um acidente de carro durante à tarde desta segunda-feira (17), nos bairros Serra Dourada II e III, Novo Porto Canoa, Eldorado e Cidade Pomar, na Serra. A ação teve início na Rodovia Audifax Barcelos, quando o "Cerco Inteligente" apontou que um veículo com restrição de roubo passava pelo local.
Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, a polícia montou um bloqueio e deu ordem de parada, que não foi respeitada. A partir dali, começou a perseguição. Em Cidade Pomar, os suspeitos bateram com o carro no muro de uma casa. Além disso, teve troca de tiros com a polícia no bairro.
Um suspeito fugiu por uma mata, enquanto o outro, um adolescente de 16 anos, foi apreendido e levado para a delegacia. Uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) deu apoio nas buscas da PM pelo segundo suspeito, mas ele não foi localizado.
Perseguição termina em tiroteio e batida de carro na Serra

O QUE DIZ A PM

Em nota, a PM informou que no final da tarde desta segunda-feira (17) a corporação recebeu informações via rádio de que um veículo, modelo Corsa Wind, com restrição de furto e roubo, havia sido visualizado pelo Cerco Inteligente passando pela Rodovia Audifax Barcelos, no sentido Lagoa Juara. Imediatamente foi montado um cerco e iniciou-se uma perseguição, inclusive com apoio do Notaer.
Os suspeitos passaram por Serra Dourada III, Novo Porto Canoa, Eldorado e Cidade Pomar, onde acabaram colidiram com um muro e abandonaram o veículo no local. Um adolescente de 16 anos foi apreendido e outro indivíduo conseguiu se evadir tomando uma região de mata.
Durante a perseguição houve troca de tiros, mas não houve registro de feridos. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional da Serra.

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