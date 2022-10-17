Perseguição termina em tiroteio e batida de carro na Serra

Perseguição, batida de carro e tiros em bairros da Serra, nesta segunda-feira (17) Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma perseguição terminou em troca de tiros, apreensão e até em um acidente de carro durante à tarde desta segunda-feira (17), nos bairros Serra Dourada II e III, Novo Porto Canoa, Eldorado e Cidade Pomar, na Serra . A ação teve início na Rodovia Audifax Barcelos, quando o "Cerco Inteligente" apontou que um veículo com restrição de roubo passava pelo local.

Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, a polícia montou um bloqueio e deu ordem de parada, que não foi respeitada. A partir dali, começou a perseguição. Em Cidade Pomar, os suspeitos bateram com o carro no muro de uma casa. Além disso, teve troca de tiros com a polícia no bairro.

Um suspeito fugiu por uma mata, enquanto o outro, um adolescente de 16 anos, foi apreendido e levado para a delegacia. Uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) deu apoio nas buscas da PM pelo segundo suspeito, mas ele não foi localizado.

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O QUE DIZ A PM

Em nota, a PM informou que no final da tarde desta segunda-feira (17) a corporação recebeu informações via rádio de que um veículo, modelo Corsa Wind, com restrição de furto e roubo, havia sido visualizado pelo Cerco Inteligente passando pela Rodovia Audifax Barcelos, no sentido Lagoa Juara. Imediatamente foi montado um cerco e iniciou-se uma perseguição, inclusive com apoio do Notaer.

Os suspeitos passaram por Serra Dourada III, Novo Porto Canoa, Eldorado e Cidade Pomar, onde acabaram colidiram com um muro e abandonaram o veículo no local. Um adolescente de 16 anos foi apreendido e outro indivíduo conseguiu se evadir tomando uma região de mata.